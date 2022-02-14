Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Родители ученицы шестого класса частной самарской школы "Интеллект-плюс" обратились в полицию из-за нанесенного тяжкого вреда ее здоровью. У девочки диагностировали психическое расстройство, вызванное сильным стрессом, который, по мнению родителей, спровоцирован действиями администрации учреждения, якобы устроившей организованную "травлю" подростка.

Как следует из копии заявления в полицию, переданной мамой девочки в редакцию, в декабре прошлого года руководство АНОО "Интеллект-плюс" предприняло попытку исключить из школы ученицу 6-го класса Елену Н. (имена детей по этическим причинам изменены — прим. ВН) после подростковой шалости — дети, по мнению администрации, неудачно пошутили над своим одноклассником.

По их словам, проделано это было в грубой форме: до приезда родителей ребенка заставили собрать вещи, исключили из школьного чата, лишили общения с другими детьми, поместив в отдельный кабинет, а в это время весь коллектив уведомили об ее отчислении.

В результате у ребенка возник нервный срыв, психическое состояние ухудшилось до такой степени, что девочку вынуждены были поместить в дневной детский стационар областной психиатрической больницы. Выписалась она только через полтора месяца и до сих пор вынуждена принимать назначенные врачом лекарства.

Ситуацию усложняет то, что девочка категорически отказалась покидать школу, так как не считает себя виноватой, и вернулась, чтобы учиться вместе с друзьями. Тогда, по словам мамы Лены, учителя пошли другим путем: на строптивую ученицу якобы продолжали оказывать психологическое давление в виде унизительных комментариев про "испытательный срок" и "последний шанс", одновременно администрация начала работу с детьми и родителями одноклассников, настраивая их против ребенка.

Родители девочки говорят, что это не первая подобная ситуация и такие методы "отработаны" на других учениках. Редакции удалось связаться с родителями еще двоих детей, которых также исключили из "Интеллект-плюс".

Истории по их рассказам носят схожий характер — дети учатся нормально, но как только ребенок вступает в подростковый период, со свойственными этой поре сложностями, за любую невинную мелочь детям начинает "прилетать" от педагогов. Как считают родители, реакция, как правило, не адекватна совершенному проступку и все "разборки" проходят без учета особенностей ранимой психики подростков.

"Я сейчас общалась с мамой нашего одноклассника по поводу того, что вчера директор АНОО "Интеллект-плюс" Вера Солкина в очередной раз оскорбляла детей, в том числе ее ребёнка. Она очень возмущена, так как в декабре сын Солкиной кинул в голову ее сыну бутылкой и никто даже не извинился", — написала мама Елены Н.

Мама Артема Ч., которого в седьмом классе вынудили перейти в другую школу два года назад, рассказала, что ее сына в середине учебного года поймал с "вейпом" в школьном санузле заместитель директора Алексей Туркин. На ребенка тут же обрушилась вся воспитательная мощь — его грубо отчитали на глазах у всех и объявили об отчислении, а родителям настоятельно предложили перевести мальчика в другую школу, иначе ему "будут созданы неприемлемые условия для обучения".

Из-за того, что родители не стали забирать ребенка, а начали обращаться в разные инстанции, началось противостояние — вплоть до того, что подростка обсуждали и осуждали перед одноклассниками. Из-за психотравмирующей обстановки мальчик вынужден был перейти на домашнее обучение, в то время как мама продолжала платить немаленькие суммы в кассу частной школы (базовая стоимость обучения, согласно сайту школы, составляет от 20 до 25 тыс. руб. в месяц), когда-то пообещавшей "индивидуальный подход и развитие" каждому ученику.

Еще одна мама рассказала, что ее дочь исключили после восьмого класса из-за того, что она "не тянет" школьную программу, хотя изначально оговаривалось обучение в маленьких классах и индивидуальный подход. "Я считаю, что это обман на деньги и это их ошибка, что мой ребенок, проучившись восемь классов, не в состоянии сдать экзамены. То же самое с другой девочкой из нашего класса — ее тоже выгнали", — возмущается мама.

Сейчас родители Елены Н. — оба супруга по профессии врачи — намерены довести дело до суда и требуют возбудить дело по ст. 111 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка, а также обратиться за возмещением морального вреда, так как девочке потребуется курс реабилитации.

Профессор психиатрии Геннадий Носачев, который консультировал девочку, пояснил, что, несмотря на богатый опыт работы в качестве судебного психиатра, о подобных прецедентах в Самарской области он не слышал. А в школе, по его мнению, творится "полнейшее безобразие" и "кошмар".

"Родители девочки, конечно, настроены решительно, но по Самаре я пока такой судебной практики не знаю, чтобы кого-то хотя бы пожурили за это. Учителя должны понять, что своим действиями они могут посеять не только доброе, вечное, но и злое. Они должны понять, что это наказуемо, что нельзя издеваться над людьми, а особенно детьми", — уверен эксперт.

В министерстве образования и науки региона сообщили, что обращения от родителей по данной ситуации не поступало — ни в адрес ведомства, ни в Самарское управление министерства, курирующее частные школы города.

В АНОО Интеллект-плюс воздержались от комментариев, сославшись на проверку, проводимую инспектором по делам несовершеннолетних.

В ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт обращения родителей ребенка в полицию, сообщив, что проверка по нему пока не окончена.

Мнение эксперта

Геннадий Носачев, врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, экс-заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СамГМУ:

- Родители девочки попросили ее проконсультировать. Выяснилось, что в анамнезе у ребенка есть навязчивые проявления — в детстве это довольно частое явление — кто-то из детей грызет ногти, кто-то морщит лоб.

Я посоветовал родителям, не дожидаясь разговоров с директором школы, обратиться к детскому психиатру, так как эти проявления могут усилиться.

Я написал, что это произошло в результате школьного конфликта, который возник, как я считаю, по вине не разобравшихся педагогов. В результате у девочки ухудшилось психическое состояние. Наступила декомпенсация — какое-то время она не могла даже учиться, плохо спала, количество навязчивостей увеличилось.

Как я знаю, ее успешно полечили, по словам родителей, количество навязчивостей у нее уменьшилось, они практически прекратились.

Мое мнение — из такой школы надо уходить, но сложность в том, что девочка — подросток и она не хочет менять школу, так как считает себя правой в этой ситуации.

При этом, считаю, что в школе творится полнейшее безобразие. Со слов родителей, в школе есть психолог, с которым не посоветовались, не переговорили с родителями, не выяснили анамнез — какие у ребенка есть проблемы, грубо предложили подать заявление об уходе и прогнали из школы.

А ведь подросток уже начинает формироваться в личность, у него формируется характер и очень существенным является эмоциональный фон в семье, в школе — как ее воспринимают в классе, как к ней настроены учителя — все это влияет на эмоциональное развитие и эмоциональный интеллект.

Психика человека — это про воспитание, а в наших школах сейчас только обучают. Я не знаю, как в этой школе обучают, но, вероятно, там не воспитывают, не понимают, что такое психика и как она формируется.

Школа играет огромную роль в формировании психики. А сломать ее проще пареной репы. Вот у этой девочки, насколько я могу судить, в школе обострили психические расстройства, причинив ей тяжелую психическую травму, вызвали у нее тяжелый дистресс. В таких случаях возможно присоединение соматических расстройств — так называемой психосоматики.

Считаю, что здесь мы видим грубое нарушение этических и правовых норм. Психические расстройства, вызванные кем-то, приравниваются к тяжким телесным повреждениям. Кроме того, родители могут потребовать компенсации морального вреда. Потому что девочка сейчас нуждается в реабилитации, несмотря на то, что лечение было назначено и проведено вовремя.

Поэтому я посоветовал обратиться к официальной государственной медицине и попробовать достучаться до прокуратуры. К сожалению, юридическая практика у нас в этом отношении оставляет желать лучшего. Долгое время у нас судебная психиатрия на юридических факультетах не преподавалась вообще.

Родители девочки, конечно, настроены решительно, но по Самаре я пока такой судебной практики не знаю, чтобы кого-то хотя бы пожурили за это. Учителя должны понять, что своим действиями они могут посеять не только доброе, вечное, но и злое. Они должны понять, что это наказуемо, что нельзя издеваться над людьми, а особенно детьми. Что нельзя их считать матрешками, которые можно переставлять с места на место, вытряхнуть из них содержимое — это человек.

Редакция ни в коем случае не утверждает, что в описанной ситуации виноваты сотрудники школы. Но история, очевидно, требует внимания надзорных органов. Просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Самарской области и министерство образования Самарской области.

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