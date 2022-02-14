Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Родители ученицы шестого класса частной самарской школы "Интеллект-плюс" обратились в полицию из-за нанесенного тяжкого вреда ее здоровью. У девочки диагностировали психическое расстройство, вызванное сильным стрессом, который, по мнению родителей, спровоцирован действиями администрации учреждения, якобы устроившей организованную "травлю" подростка.
Как следует из копии заявления в полицию, переданной мамой девочки в редакцию, в декабре прошлого года руководство АНОО "Интеллект-плюс" предприняло попытку исключить из школы ученицу 6-го класса Елену Н. (имена детей по этическим причинам изменены — прим. ВН) после подростковой шалости — дети, по мнению администрации, неудачно пошутили над своим одноклассником.
По их словам, проделано это было в грубой форме: до приезда родителей ребенка заставили собрать вещи, исключили из школьного чата, лишили общения с другими детьми, поместив в отдельный кабинет, а в это время весь коллектив уведомили об ее отчислении.
В результате у ребенка возник нервный срыв, психическое состояние ухудшилось до такой степени, что девочку вынуждены были поместить в дневной детский стационар областной психиатрической больницы. Выписалась она только через полтора месяца и до сих пор вынуждена принимать назначенные врачом лекарства.
Ситуацию усложняет то, что девочка категорически отказалась покидать школу, так как не считает себя виноватой, и вернулась, чтобы учиться вместе с друзьями. Тогда, по словам мамы Лены, учителя пошли другим путем: на строптивую ученицу якобы продолжали оказывать психологическое давление в виде унизительных комментариев про "испытательный срок" и "последний шанс", одновременно администрация начала работу с детьми и родителями одноклассников, настраивая их против ребенка.
Родители девочки говорят, что это не первая подобная ситуация и такие методы "отработаны" на других учениках. Редакции удалось связаться с родителями еще двоих детей, которых также исключили из "Интеллект-плюс".
Истории по их рассказам носят схожий характер — дети учатся нормально, но как только ребенок вступает в подростковый период, со свойственными этой поре сложностями, за любую невинную мелочь детям начинает "прилетать" от педагогов. Как считают родители, реакция, как правило, не адекватна совершенному проступку и все "разборки" проходят без учета особенностей ранимой психики подростков.
"Я сейчас общалась с мамой нашего одноклассника по поводу того, что вчера директор АНОО "Интеллект-плюс" Вера Солкина в очередной раз оскорбляла детей, в том числе ее ребёнка. Она очень возмущена, так как в декабре сын Солкиной кинул в голову ее сыну бутылкой и никто даже не извинился", — написала мама Елены Н.
Мама Артема Ч., которого в седьмом классе вынудили перейти в другую школу два года назад, рассказала, что ее сына в середине учебного года поймал с "вейпом" в школьном санузле заместитель директора Алексей Туркин. На ребенка тут же обрушилась вся воспитательная мощь — его грубо отчитали на глазах у всех и объявили об отчислении, а родителям настоятельно предложили перевести мальчика в другую школу, иначе ему "будут созданы неприемлемые условия для обучения".
Из-за того, что родители не стали забирать ребенка, а начали обращаться в разные инстанции, началось противостояние — вплоть до того, что подростка обсуждали и осуждали перед одноклассниками. Из-за психотравмирующей обстановки мальчик вынужден был перейти на домашнее обучение, в то время как мама продолжала платить немаленькие суммы в кассу частной школы (базовая стоимость обучения, согласно сайту школы, составляет от 20 до 25 тыс. руб. в месяц), когда-то пообещавшей "индивидуальный подход и развитие" каждому ученику.
Еще одна мама рассказала, что ее дочь исключили после восьмого класса из-за того, что она "не тянет" школьную программу, хотя изначально оговаривалось обучение в маленьких классах и индивидуальный подход. "Я считаю, что это обман на деньги и это их ошибка, что мой ребенок, проучившись восемь классов, не в состоянии сдать экзамены. То же самое с другой девочкой из нашего класса — ее тоже выгнали", — возмущается мама.
Сейчас родители Елены Н. — оба супруга по профессии врачи — намерены довести дело до суда и требуют возбудить дело по ст. 111 УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка, а также обратиться за возмещением морального вреда, так как девочке потребуется курс реабилитации.
Профессор психиатрии Геннадий Носачев, который консультировал девочку, пояснил, что, несмотря на богатый опыт работы в качестве судебного психиатра, о подобных прецедентах в Самарской области он не слышал. А в школе, по его мнению, творится "полнейшее безобразие" и "кошмар".
"Родители девочки, конечно, настроены решительно, но по Самаре я пока такой судебной практики не знаю, чтобы кого-то хотя бы пожурили за это. Учителя должны понять, что своим действиями они могут посеять не только доброе, вечное, но и злое. Они должны понять, что это наказуемо, что нельзя издеваться над людьми, а особенно детьми", — уверен эксперт.
В министерстве образования и науки региона сообщили, что обращения от родителей по данной ситуации не поступало — ни в адрес ведомства, ни в Самарское управление министерства, курирующее частные школы города.
В АНОО Интеллект-плюс воздержались от комментариев, сославшись на проверку, проводимую инспектором по делам несовершеннолетних.
В ГУ МВД по Самарской области подтвердили факт обращения родителей ребенка в полицию, сообщив, что проверка по нему пока не окончена.
Мнение эксперта
Геннадий Носачев, врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, экс-заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СамГМУ:
- Родители девочки попросили ее проконсультировать. Выяснилось, что в анамнезе у ребенка есть навязчивые проявления — в детстве это довольно частое явление — кто-то из детей грызет ногти, кто-то морщит лоб.
Я посоветовал родителям, не дожидаясь разговоров с директором школы, обратиться к детскому психиатру, так как эти проявления могут усилиться.
Я написал, что это произошло в результате школьного конфликта, который возник, как я считаю, по вине не разобравшихся педагогов. В результате у девочки ухудшилось психическое состояние. Наступила декомпенсация — какое-то время она не могла даже учиться, плохо спала, количество навязчивостей увеличилось.
Как я знаю, ее успешно полечили, по словам родителей, количество навязчивостей у нее уменьшилось, они практически прекратились.
Мое мнение — из такой школы надо уходить, но сложность в том, что девочка — подросток и она не хочет менять школу, так как считает себя правой в этой ситуации.
При этом, считаю, что в школе творится полнейшее безобразие. Со слов родителей, в школе есть психолог, с которым не посоветовались, не переговорили с родителями, не выяснили анамнез — какие у ребенка есть проблемы, грубо предложили подать заявление об уходе и прогнали из школы.
А ведь подросток уже начинает формироваться в личность, у него формируется характер и очень существенным является эмоциональный фон в семье, в школе — как ее воспринимают в классе, как к ней настроены учителя — все это влияет на эмоциональное развитие и эмоциональный интеллект.
Психика человека — это про воспитание, а в наших школах сейчас только обучают. Я не знаю, как в этой школе обучают, но, вероятно, там не воспитывают, не понимают, что такое психика и как она формируется.
Школа играет огромную роль в формировании психики. А сломать ее проще пареной репы. Вот у этой девочки, насколько я могу судить, в школе обострили психические расстройства, причинив ей тяжелую психическую травму, вызвали у нее тяжелый дистресс. В таких случаях возможно присоединение соматических расстройств — так называемой психосоматики.
Считаю, что здесь мы видим грубое нарушение этических и правовых норм. Психические расстройства, вызванные кем-то, приравниваются к тяжким телесным повреждениям. Кроме того, родители могут потребовать компенсации морального вреда. Потому что девочка сейчас нуждается в реабилитации, несмотря на то, что лечение было назначено и проведено вовремя.
Поэтому я посоветовал обратиться к официальной государственной медицине и попробовать достучаться до прокуратуры. К сожалению, юридическая практика у нас в этом отношении оставляет желать лучшего. Долгое время у нас судебная психиатрия на юридических факультетах не преподавалась вообще.
Родители девочки, конечно, настроены решительно, но по Самаре я пока такой судебной практики не знаю, чтобы кого-то хотя бы пожурили за это. Учителя должны понять, что своим действиями они могут посеять не только доброе, вечное, но и злое. Они должны понять, что это наказуемо, что нельзя издеваться над людьми, а особенно детьми. Что нельзя их считать матрешками, которые можно переставлять с места на место, вытряхнуть из них содержимое — это человек.
Редакция ни в коем случае не утверждает, что в описанной ситуации виноваты сотрудники школы. Но история, очевидно, требует внимания надзорных органов. Просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Самарской области и министерство образования Самарской области.
Фото — depositphotos.com.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.