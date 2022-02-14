Троих мужчин задержали со взяткой 18 млн руб. в Самаре

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении троих мужчин, которых подозревают в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области