Самарские студентки поборются за титул "Краса студенчества России"

Самарские студентки примут участие в очном этапе национального конкурса "Краса студенчества России", который в 2022 году проводится в рамках празднования XXX-летней программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна".

Всего 60 студенток из 51 региона России примут участие в очном финале национального конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России". Самарскую губернию в очном этапе конкурса, который стартует в областной столице с 1 марта, представят Анастасия Жабокрицкая (университет "МИР"), Анна Ляховская (Самарский металлургический колледж), Ева Арсенадзе (Самарский государственный экономический университет), Кристина Николаева (Тольяттинский государственный университет).

Участницам предстоит пройти ряд таких индивидуальных испытаний, как самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. По итогам будет определен список 12 финалисток, которые поборются за главный титул - "Краса студенчества России" - в финале. Обладательница короны и звания будет объявлена 6 марта на родине "Студенческой весны" - в Самаре.

Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России.

Более 300 заявок на участие в конкурсе подали студентки вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет. Самарский регион вошел в число лидеров. В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта "Пацанки" Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу "Подруги", "Хорошие Новости") Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула "Мисс ООН Земли" Дарья Цыбина и др.

Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" станет тестовым мероприятием для медиаволонтеров, которые примут участие в освещении XXX юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре 18-24 мая.