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Общество

Самарские студентки поборются за титул "Краса студенчества России"

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские студентки примут участие в очном этапе национального конкурса "Краса студенчества России", который в 2022 году проводится в рамках празднования XXX-летней программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Всего 60 студенток из 51 региона России примут участие в очном финале национального конкурса красоты и таланта "Краса студенчества России". Самарскую губернию в очном этапе конкурса, который стартует в областной столице с 1 марта, представят Анастасия Жабокрицкая (университет "МИР"), Анна Ляховская (Самарский металлургический колледж), Ева Арсенадзе (Самарский государственный экономический университет), Кристина Николаева (Тольяттинский государственный университет).

Участницам предстоит пройти ряд таких индивидуальных испытаний, как самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания. По итогам будет определен список 12 финалисток, которые поборются за главный титул - "Краса студенчества России" - в финале. Обладательница короны и звания будет объявлена 6 марта на родине "Студенческой весны" - в Самаре.

Главной целью проекта является сохранение и приумножение нравственных ценностей, развитие творческих способностей, формирование активной гражданской позиции у студенческой молодежи России.
Более 300 заявок на участие в конкурсе подали студентки вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет. Самарский регион вошел в число лидеров. В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта "Пацанки" Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу "Подруги", "Хорошие Новости") Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула "Мисс ООН Земли" Дарья Цыбина и др.

Национальный конкурс красоты и таланта "Краса студенчества России" станет тестовым мероприятием для медиаволонтеров, которые примут участие в освещении XXX юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна" в Самаре 18-24 мая.

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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