В Самарской области декана вуза задержали за взятку

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В Кинеле Самарской области задержали 48-летнего декана факультета повышения квалификации и дополнительного образования одного из вузов. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области