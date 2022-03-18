В Самаре затопило ул. Новоурицкую

В пятницу, 18 марта, в Самаре по адресу ул. Новоурицкая, 12 прорвало водопроводную линию д-300, сообщают "Самарские коммунальные системы".

"Затоплен участок от ул. Пятигорской до ул. Пензенской. Аварийная бригада отключает линию и вскоре начнет процесс откачки воды", — уточнили коммунальщики.

Список зданий, которые будут отключены от водоснабжения можно будет найти на сайте samcomsys.ru в разделе "Диспетчерская" в ближайшее время