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Экономика и бизнес

Налоговая проверит "Простор нефть" на происхождение топлива

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области проводит камеральную проверку ООО "Простор нефть". Поводом стало обращение ООО "Волжский флот", которое заявило в ФНС о признаках криминального происхождения топлива, реализуемого "Простор нефтью".

Напомним, "Волжский флот", специализирующийся на речных перевозках закупил солярки на 5,5 млн рублей. Однако качество топлива, по словам представителей компании, оказалось таким, что три судна одно за другим встали на ремонт. Их восстановление и простой принесли миллионные убытки.

Перевозчик заказал проведение экспертизы, показавшей, что топливо является "смесью продуктов переработки среднедистиллятной и масляной фракций, с веществами полученными путем органического синтеза".

"Волжский флот" обратился в полицию, где после проверки вынесли решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако после вмешательства прокуратуры это решение было отменено.

Также представители перевозчика также обратились в ФНС с целью установить происхождение топлива, реализуемого ООО "Простор нефть".

"В документах отсутствуют сведения о порядке поставки топлива, сведения об автотранспортных средствах, их водителях, осуществляющих перевозку, т. е. сведения, позволяющие с учетом возможностей систем автоматизированной идентификации и взимания платы (АИС/AIS, Платон и т. д.) отследить весь путь груза", — отмечается в обращении "Волжского флота". В нем также указывается на вероятно криминальное происхождение топлива, что при этом не помешало "Простор нефти" получить налоговые вычеты.

Сейчас по данному обращению проводится камеральная проверка.

"У нас есть все основания полагать, что топливо было фальсифицированным и, вероятно, произведено на подпольном НПЗ. Мы намерены довести это дело до конца и добиться изобличения, как я считаю, недобросовестных предпринимателей с помощью налогового органа и полиции. Думаю, что результаты камеральной проверки станут основой для возбуждения уголовного дела", - говорит представитель "Волжского флота" адвокат Андрей Кожемякин.

 

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