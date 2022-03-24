В Самаре разыскивают 16-летнего подростка

В среду, 23 марта, в полицию Самары поступило сообщение о том, что из квартиры дома, расположенного на ул. Мичурина, днем ушел несовершеннолетний Иван Маслов 2005 года рождения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами ребенка среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска осуществляют обход дворов, улиц, заброшенных домов и мест концентрации несовершеннолетних. Устанавливается круг общения подростка, отрабатываются места их возможного нахождения.
Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 190 см, среднего телосложения.
Одет: куртка дутая черного цвета, трико темного цвета, кроссовки темного цвета.
Всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурной части 8 (846) 373-76-40, дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.