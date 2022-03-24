В Самаре разыскивают 16-летнего подростка

В среду, 23 марта, в полицию Самары поступило сообщение о том, что из квартиры дома, расположенного на ул. Мичурина, днем ушел несовершеннолетний Иван Маслов 2005 года рождения и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами ребенка среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска осуществляют обход дворов, улиц, заброшенных домов и мест концентрации несовершеннолетних. Устанавливается круг общения подростка, отрабатываются места их возможного нахождения.

Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 190 см, среднего телосложения.

Одет: куртка дутая черного цвета, трико темного цвета, кроссовки темного цвета.

Всех, кто видел пропавшего или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: дежурной части 8 (846) 373-76-40, дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.