За три дня в Самарской области поймали 65 пьяных водителей

В Самарской области за три дня, с 25 по 27 марта, во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2600 нарушений в области дорожного движения.

Правоохранители поймали 65 пьяных водителей. Еще 24 автомобилиста ехали без водительских удостоверений.

187 человек привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки и 105 водителей — за неправильную перевозку детей. 287 водителей решили не пользоваться ремнями безопасности.

Кроме того, 222 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. Сами пешеходы 200 раз пересекали проезжую часть там, где это запрещено.