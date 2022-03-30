В Самарской Луке продолжится обновление туристического маршрута

Обновление туристического маршрута в национальном парке Самарская Лука продолжится в рамках реализации национальное проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В 2022 году отремонтируют два участка автомобильной дороги "Урал"-Солнечная Поляна-Ширяево.
Участок км 22+200 - км 23+240 проходит вдоль границы села Бахилова Поляна, расположенного в горной долине. Дорогу в народе называют "Бахиловский серпантин".
Участок км 45+000 - км 46+750 обеспечивает въезд в с. Ширяево. С каждым годом село Ширяево встречает все больше туристов. В заповеднике, расположенном в Жигулевских горах, уже побывали президент РФ Владимир Путин, группа Rammstein, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди. Именно здесь можно увидеть горы, Волгу, штольни, посетить местный музей.
Проектом предусмотрен ремонт дорожной одежды, укрепительные работы и обустройство дороги. Дорожное покрытие уложат из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем (ПБВ).
Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнят монтаж барьерного ограждения, установят дорожные знаки, разметку нанесут термопластиком.Напомним, в прошлом году в нормативное состояние привели 10 км туристического маршрута "Урал"-Солнечная Поляна-Ширяево, от села Зольное до села Бахилово, на участке км 28+973 — км 39+194.
Кроме того, на средства регионального бюджета по поручению главы региона Дмитрия Азарова обновят дорожное покрытие еще на 19 км трассы (с км 8+666 — км 22+200, км 23+240 — км 28+973). Общая протяженность отремонтированной дороги за 2 года составит более 30 км.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!