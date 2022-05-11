В Самаре сотрудника нефтяной компании подозревают в коммерческом подкупе

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста производственного отдела реконструкции скважин управления буровых работ одной из нефтяных компаний. Его подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.