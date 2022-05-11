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Преступления Происшествия

В Самаре сотрудника нефтяной компании подозревают в коммерческом подкупе

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста производственного отдела реконструкции скважин управления буровых работ одной из нефтяных компаний. Его подозревают в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, подозреваемый с 2018 по 2020 г. получил о руководства подрядной организации более 6 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за сокрытие нарушений техзадания на инженерно-технологическое сопровождение буровых растворов, а также за ускорение согласования исполнительной документации.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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