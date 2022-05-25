Шаповалов и Давидюк проиграли москвичам борьбу за земли СПЗ

На последних торгах ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) удалось найти покупателей на три земельных участка общей стоимостью 58,3 млн рублей. Два лота вызвало большой ажиотаж среди местных и столичных девелоперов.
Два смежных земельных участка общей площадью 28,8 тыс. кв. м вдоль Заводского шоссе намерен купить гендиректор московского ООО "Капитель Групп" Василий Григорьев. По данным ИАС Seldon.Basis, компания принадлежит Игорю Минкину (75%) и Руслану Нежнову (25%). Они же владеют строительной организацией ООО "Капитель", в портфеле которой десятки жилых домов и соцобъектов в Москве, а также множество господрядов.
За участки СПЗ Василий Григорьев выразил готовность заплатить более 58 млн руб., тогда как начальная цена составляла почти 13,5 млн руб. за каждый. Их суммарная кадастровая стоимость - 49 млн рублей. За лоты также боролись столичное ООО "Трейд Инвест", арбитражный управляющий из Воронежа Алексей Ботвиньев, ООО "Рент-групп" (владелец торговой марки "Далимо"), ООО "Диалог" и ООО "Простор" (оба юрлица Алексея Шаповалова), Евгений Олейниченко, ООО "Фаворит-1" Анатолия Давидюка, Лев Миронов.
Между тем, в ООО "Капитель" Волга Ньюс заявили, что не покупали земли в Самаре. Отметим, что в апреле Василий Григорьев стал победителем на торгах по реализации другой площадки (26,8 тыс. кв. м) СПЗ, предложив за него 33,1 млн рублей.
Третий небольшой участок (50000/100000 доли на 3,3 тыс. кв. м) с обременением в виде железнодорожных путей намерено выкупить ООО "Рент-групп" за 252,5 тыс. рублей. Напомним, в конце 2021 г. компания также выиграла торги по нескольким объектам недвижимости СПЗ. В "Далимо" не стали комментировать эти решения.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!