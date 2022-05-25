Шаповалов и Давидюк проиграли москвичам борьбу за земли СПЗ

На последних торгах ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) удалось найти покупателей на три земельных участка общей стоимостью 58,3 млн рублей. Два лота вызвало большой ажиотаж среди местных и столичных девелоперов.

Два смежных земельных участка общей площадью 28,8 тыс. кв. м вдоль Заводского шоссе намерен купить гендиректор московского ООО "Капитель Групп" Василий Григорьев. По данным ИАС Seldon.Basis, компания принадлежит Игорю Минкину (75%) и Руслану Нежнову (25%). Они же владеют строительной организацией ООО "Капитель", в портфеле которой десятки жилых домов и соцобъектов в Москве, а также множество господрядов.

За участки СПЗ Василий Григорьев выразил готовность заплатить более 58 млн руб., тогда как начальная цена составляла почти 13,5 млн руб. за каждый. Их суммарная кадастровая стоимость - 49 млн рублей. За лоты также боролись столичное ООО "Трейд Инвест", арбитражный управляющий из Воронежа Алексей Ботвиньев, ООО "Рент-групп" (владелец торговой марки "Далимо"), ООО "Диалог" и ООО "Простор" (оба юрлица Алексея Шаповалова), Евгений Олейниченко, ООО "Фаворит-1" Анатолия Давидюка, Лев Миронов.

Между тем, в ООО "Капитель" Волга Ньюс заявили, что не покупали земли в Самаре. Отметим, что в апреле Василий Григорьев стал победителем на торгах по реализации другой площадки (26,8 тыс. кв. м) СПЗ, предложив за него 33,1 млн рублей.

Третий небольшой участок (50000/100000 доли на 3,3 тыс. кв. м) с обременением в виде железнодорожных путей намерено выкупить ООО "Рент-групп" за 252,5 тыс. рублей. Напомним, в конце 2021 г. компания также выиграла торги по нескольким объектам недвижимости СПЗ. В "Далимо" не стали комментировать эти решения.