"Газпром нефть" увеличит поставки дорожно-строительных битумов в Самарскую область

Соглашение об этом правительство Самарской области и "Газпром нефть" заключили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и глава региона Дмитрий Азаров.

Самарская область является одним из лидеров в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Продукция "Газпром нефти" хорошо известна в регионе. Она широко применяется в реализации таких крупных проектов, как "Обход Тольятти", Фрунзенский мост в Самаре, модернизация международного аэропорта "Курумоч". За последние три года компания поставила в регион свыше 50 тыс. тонн высокотехнологичных битумов, соглашение предусматривает увеличение объемов поставок.

Александр Дюков, председатель правления "Газпром нефти":

"Самарская область динамично развивается, это ключевой промышленный регион Поволжья, по территории которого проходят важнейшие транспортные коридоры России. Поэтому особую роль играет качество дорожного покрытия как федеральных автомагистралей, так и сети дорог регионального значения. Рецептура битумных материалов "Газпром нефти" всегда учитывает климатические особенности конкретных территорий, а также прогнозируемую интенсивность транспортных потоков. Уверен, что поставки битумной продукции "Газпром нефти" в Самарскую область позволят увеличить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры региона".