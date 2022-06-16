"Газпром нефть" увеличит поставки дорожно-строительных битумов в Самарскую область

Соглашение об этом правительство Самарской области и "Газпром нефть" заключили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и глава региона Дмитрий Азаров.
Самарская область является одним из лидеров в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Продукция "Газпром нефти" хорошо известна в регионе. Она широко применяется в реализации таких крупных проектов, как "Обход Тольятти", Фрунзенский мост в Самаре, модернизация международного аэропорта "Курумоч". За последние три года компания поставила в регион свыше 50 тыс. тонн высокотехнологичных битумов, соглашение предусматривает увеличение объемов поставок.
Александр Дюков, председатель правления "Газпром нефти":
"Самарская область динамично развивается, это ключевой промышленный регион Поволжья, по территории которого проходят важнейшие транспортные коридоры России. Поэтому особую роль играет качество дорожного покрытия как федеральных автомагистралей, так и сети дорог регионального значения. Рецептура битумных материалов "Газпром нефти" всегда учитывает климатические особенности конкретных территорий, а также прогнозируемую интенсивность транспортных потоков. Уверен, что поставки битумной продукции "Газпром нефти" в Самарскую область позволят увеличить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры региона".
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html