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Государство и Бизнес Экономическая политика

"Газпром нефть" увеличит поставки дорожно-строительных битумов в Самарскую область

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение об этом правительство Самарской области и "Газпром нефть" заключили сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Газпром нефть"

Самарская область является одним из лидеров в реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Продукция "Газпром нефти" хорошо известна в регионе. Она широко применяется в реализации таких крупных проектов, как "Обход Тольятти", Фрунзенский мост в Самаре, модернизация международного аэропорта "Курумоч". За последние три года компания поставила в регион свыше 50 тыс. тонн высокотехнологичных битумов, соглашение предусматривает увеличение объемов поставок.

Александр Дюков, председатель правления "Газпром нефти":

"Самарская область динамично развивается, это ключевой промышленный регион Поволжья, по территории которого проходят важнейшие транспортные коридоры России. Поэтому особую роль играет качество дорожного покрытия как федеральных автомагистралей, так и сети дорог регионального значения. Рецептура битумных материалов "Газпром нефти" всегда учитывает климатические особенности конкретных территорий, а также прогнозируемую интенсивность транспортных потоков. Уверен, что поставки битумной продукции "Газпром нефти" в Самарскую область позволят увеличить срок эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры региона".

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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