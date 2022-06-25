ХК ЦСК ВВС будет играть в лиге ВХЛ-Б

В новом сезоне самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС будет играть в лиге ВХЛ-Б. Об этом в интервью samara.kp.ru рассказал новый его генеральный директор Юрий Ковтун.

"Да, ВХЛ-Б. Чего душой кривить, мы знаем, что у клуба есть проблемы, которые не позволяют остаться в лиге выше. Но прогресс есть, уже за 2021 год выплатили все долги по зарплатам хоккеистам и тренерам, в скором времени выплатим и за 2022 год. Спасибо министерству спорта за помощь, дело идет быстро. Есть еще задолженности по налогам, но мы и их скоро погасим. Стараемся найти общий язык с контрагентами, чтобы клубу не насчитывали лишние деньги, пытаемся прийти к мировым соглашениям. Как только будет готова дорожная карта наших дальнейших действий, вместе с ней мы подадим и заявку на участие в Первенстве ВХЛ", — заявил Юрий Ковтун.

При этом генеральный директор пояснил, что не знает когда клуб снова сможет играть в ВХЛ, но надеется, что не позже, чем через сезон.

Также Юрий Ковтун дал комментарий по поводу тренерского штаба и состава команды. "Главным тренером будет Юрий Мордвинцев. Помогать ему будут Сергей Шиханов и Олег Кузнецов. Никита Скатов остается тренером вратарей. Комплектовать команду будем ближе к августу, когда закончится отбор игроков в ВХЛ. С самарскими ребятами уже разговаривал, сейчас у нас на примете 15 местных воспитанников, которые готовы за нас играть. Это и те, кто выступал за ЦСК ВВС в прошлом сезоне, и самарские хоккеисты из других клубов", — сказал он.

Топ-менеджер уточнил, что ставку при комплектовании состава команды планируется делать на "своих парней". Клуб планирует заключить около 40 просмотровых контрактов, а затем проводить отбор.

"Уже 15 июля планируем собрать команду, провести медосмотр. Может быть, будут сдвиги, но незначительные — на 2-3 дня. Тренировочные сборы пройдут в Самаре на льду спортивного комплекса "Маяк". Сейчас тренерский штаб решает вопросы по контрольным матчам, планируем несколько вариантов: игры Челнах, в Альметьевске или сыграем с тольяттинской "Ладьей", — заявил Ковтун.

Генеральный директор ЦСК ВВС рассказал изданию, что в настоящее время клуб и министерство спорта ведут переговоры с потенциальными спонсорами. Уже заключен договор с рекламным агентством, которое будет заниматься маркетингом. Юрий Ковтун ожидает, что скоро наберется пул спонсоров, пусть даже и небольшой.