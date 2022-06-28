В Тольятти состоится фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

7-10 июля событие соберет лучших музыкантов Санкт-Петербурга с авторскими программами и зажигательными импровизациями.
Откроет фестиваль Cinema Jazz. Музыканты авторского проекта джазового пианиста и композитора Станислава Чигадаева Chigadaev Big Band позволят зрителям вдохнуть атмосферу Голливуда, на сцене засверкает фейерверк ярких образов из знаменитых кинофильмов: "Завтрак у Тиффани", "Джеймс Бонд", "Розовая пантера", "Рокки", "Миссия невыполнима", "Звездные войны". И, конечно, нас ждут известные джазовые стандарты в виртуозном исполнении.
Концерт "Все грани классики" состоится 8 июля, в пятницу. На сцене "Тремоло" — обладательница мощнейшего сопрано, известная всему миру солистка La Scala и Римской оперы великолепная Даниэла Скиллачи. Аккомпанирует уже знакомый тольяттинской публике оркестр "Губернаторский". За дирижерским пультом — обаятельный и всеми любимый маэстро Фабио Мастранджело.
Билеты на концерты фестиваля можно купить по Пушкинской карте. Подробности на volgaclassic.ru.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!