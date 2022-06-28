В Тольятти состоится фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

7-10 июля событие соберет лучших музыкантов Санкт-Петербурга с авторскими программами и зажигательными импровизациями.

Откроет фестиваль Cinema Jazz. Музыканты авторского проекта джазового пианиста и композитора Станислава Чигадаева Chigadaev Big Band позволят зрителям вдохнуть атмосферу Голливуда, на сцене засверкает фейерверк ярких образов из знаменитых кинофильмов: "Завтрак у Тиффани", "Джеймс Бонд", "Розовая пантера", "Рокки", "Миссия невыполнима", "Звездные войны". И, конечно, нас ждут известные джазовые стандарты в виртуозном исполнении.

Концерт "Все грани классики" состоится 8 июля, в пятницу. На сцене "Тремоло" — обладательница мощнейшего сопрано, известная всему миру солистка La Scala и Римской оперы великолепная Даниэла Скиллачи. Аккомпанирует уже знакомый тольяттинской публике оркестр "Губернаторский". За дирижерским пультом — обаятельный и всеми любимый маэстро Фабио Мастранджело.

Билеты на концерты фестиваля можно купить по Пушкинской карте. Подробности на volgaclassic.ru.