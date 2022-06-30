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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Структуры ГК "Далимо" продолжают скупать площадку СПЗ

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оренбургское ООО "Молочный продукт" стало победителем торгов, на которые выставлялись административное и производственное здание корпуса №11 ОАО "Самарский подшипниковый завод" площадью 6,4 тыс. кв. м и 23,5 тыс. кв. м, соответственно. В лот также входят земельный участок площадью 2 тыс. кв. м и доля 98613/100000 в праве на земельный участок площадью 28,8 тыс. кв. м.

Имущество достанется "Молочным продуктам" за 281 млн руб. при начальной цене в 197 млн.

Напомним, торги проходят в рамках банкротства СПЗ. В декабре 2021 г. другая структура группы "Далимо" - ООО "Рент-групп" - выиграла торги по трем земельным участкам завода общей площадью 34,4 тыс. кв. м, а также по доле территории в 5 тыс. кв. метров.

При этом ряд структур "Далимо" сменили адрес регистрации, прописавшись по адресу СПЗ на ул. Калинина, 1.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Молочный продукт" (ООО "Молпрод") зарегистрировано в Оренбурге по ул. Терешковой, 217. Компания была создана в 2014 году. Уставный капитал - 10 тыс. руб., баланс - 123 млн руб., выручка по итогам 2021 г. - 385 млн руб., чистая прибыль - 3 млн. Директором компании выступает Наталья Иванцова, 100% доля в капитале принадлежит Александру Теперику, который до апреля 2022 г. являлся гендиректором самарского ООО "Логистик-центр" (ранее называлось "Далимо-доставка").

ГК "Далимо" Игоря Никулина специализируется на производстве и дистрибуции молочной продукции. В структуру его бизнеса входят логистическая служба, маркетинговое агентство, ООО "Молторг", которое контролирует маслозавод "Пестравский", ООО "Майнский сыродельный завод", франшизная сеть магазинов "Домашкино" и другие.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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