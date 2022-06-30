Структуры ГК "Далимо" продолжают скупать площадку СПЗ

Оренбургское ООО "Молочный продукт" стало победителем торгов, на которые выставлялись административное и производственное здание корпуса №11 ОАО "Самарский подшипниковый завод" площадью 6,4 тыс. кв. м и 23,5 тыс. кв. м, соответственно. В лот также входят земельный участок площадью 2 тыс. кв. м и доля 98613/100000 в праве на земельный участок площадью 28,8 тыс. кв. м.

Имущество достанется "Молочным продуктам" за 281 млн руб. при начальной цене в 197 млн.

Напомним, торги проходят в рамках банкротства СПЗ. В декабре 2021 г. другая структура группы "Далимо" - ООО "Рент-групп" - выиграла торги по трем земельным участкам завода общей площадью 34,4 тыс. кв. м, а также по доле территории в 5 тыс. кв. метров.

При этом ряд структур "Далимо" сменили адрес регистрации, прописавшись по адресу СПЗ на ул. Калинина, 1.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Молочный продукт" (ООО "Молпрод") зарегистрировано в Оренбурге по ул. Терешковой, 217. Компания была создана в 2014 году. Уставный капитал - 10 тыс. руб., баланс - 123 млн руб., выручка по итогам 2021 г. - 385 млн руб., чистая прибыль - 3 млн. Директором компании выступает Наталья Иванцова, 100% доля в капитале принадлежит Александру Теперику, который до апреля 2022 г. являлся гендиректором самарского ООО "Логистик-центр" (ранее называлось "Далимо-доставка").

ГК "Далимо" Игоря Никулина специализируется на производстве и дистрибуции молочной продукции. В структуру его бизнеса входят логистическая служба, маркетинговое агентство, ООО "Молторг", которое контролирует маслозавод "Пестравский", ООО "Майнский сыродельный завод", франшизная сеть магазинов "Домашкино" и другие.