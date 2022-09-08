Под Самарой задержали нефтеврезчиков

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконного подключения к нефтепроводу для хищения. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в августа около пос. Тридцатый в Волжском районе обвиняемые сделали врезку в магистральный нефтепровод Гурьев - Куйбышев, провели патрубок и изготовили отвод.

Подозреваемых задержали. Правоохранители арестовали оборудование, с помощью которого делалась врезка: транспорт и установку горизонтального бурения.