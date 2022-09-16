ЭФКО инвестирует в маслозавод на территории ОЭЗ Тольятти 15 млрд рублей

Группа "ЭФКО" инвестирует в строительство завода по производству растительных масел на территории Особой экономической зоны "Тольятти" 15 млрд рублей. Такие данные содержатся в пресс-релизе, разосланном от лица Тольяттинского комбината пищевых продуктов (ТКПП), выступающего оператором проекта. При этом в пресс-релизе не указывается инвестор, однако "ТКПП" через учредителя Павла Рыжих аффилирован "ЭФКО".

Сообщается, что предприятие сможет перерабатывать до 600 тыс. т масличных в год и будет располагать мощностями по комплексной очистке и фасовке масел.

На данный момент готовность объекта уже превышает 50%. Плановый срок сдачи в эксплуатацию — май–июнь 2023 года. Реализация проекта подразумевает создание более 700 новых рабочих мест.

В пресс-службе комбината пояснили выбор в пользу Самарской области тем, что в регионе масличных выращивают стабильно больше, чем могут принять существующие местные переработчики, а также выгодным географическим положением — в том числе доступом и к железной дороге и водному транспорту.

"В перспективе это дает возможность поставлять на завод сырье по Волго-Донскому каналу, а также экспортировать готовую продукцию в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья, — считает заместитель генерального директора по производству ТКПП Вадим Торосян. — Еще одной из ключевых причин локализации производства в Тольятти стали преференции, предусмотренные для резидентов особой экономической зоны — высокое качество инфраструктуры и налоговые льготы".

Напомним, в 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с директором ГК "ЭФКО" Евгением Ляшенко пригласил группу "ЭФКО" стать резидентом ОЭЗ "Тольятти". В марте 2022 г. проект "ЭФКО" был включен в региональный перечень стратегических инвестиционных проектов.

Также отметим, что на территории Самарской области уже действует три крупных предприятия по переработке масличных. Это "Самараагропромпереработка" в Безенчуке (группа Русагро), БоМЭЗ в с. Богатое и ООО "Нива" в с. Утевка Нефтегорского района.