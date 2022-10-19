Самарцам предложат обсудить строительство нового ТЦ в Железнодорожном районе

В Самаре на общественные обсуждения вынесли вопрос строительства нового торгового центра. Здание должно появиться в Железнодорожном районе, на ул. Аэродромной, 13, недалеко от сквера Санфировой.
Речь идет о земельном участке площадью 8,95 тыс. кв метров. Согласно публичной кадастровой карте, разрешенное использование территории — "для строительства здания торгового центра". Его кадастровая стоимость на 1 января 2020 г. составляла 37,1 млн рублей.
Общественные обсуждения пройдут с 18 октября по 8 ноября текущего года.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?