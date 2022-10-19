Самарцам предложат обсудить строительство нового ТЦ в Железнодорожном районе

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В Самаре на общественные обсуждения вынесли вопрос строительства нового торгового центра. Здание должно появиться в Железнодорожном районе, на ул. Аэродромной, 13, недалеко от сквера Санфировой.