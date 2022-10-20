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Суды Происшествия

В Тольятти коллекторы незаконно забрали автомобиль у инвалида и требуют оплатить штрафстоянку

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Тольятти суд рассматривает дело инвалида 3 группы Сергея Ражева, у которого коллекторы забрали автомобиль в счет уплаты долга, сообщает "КП-Самара". В суде стало известно, что никаких разрешений на изъятие машины не выдавалось, поэтому данную ситуацию можно расценивать как угон. Представители кредитной организации не явились на суд, а прислали тольяттинцу sms-сообщение, что теперь он должен еще им и деньги за эвакуацию и стоянку его машины.

По информации издания, в сентябре тольяттинец получил повестку в суд на 18 октября, где должно было приниматься решение по поводу выплаты долга в сумме 47 тыс. руб. микрофинансовой организации ООО "Ваш инвестор". Однако уже 30 сентября к дому Сергея подъехал эвакуатор, и коллекторы силой забрали единственное средство передвижения инвалида, на котором он ежедневно ездил в больницу на процедуры.

После публикации статьи на сайте "КП-Самара" ситуация получила общественный резонанс, Сергею позвонили из ГУ МВД Москвы, а также представители Генеральной прокуратуры и пообещали в скором времени решить вопрос с незаконной эвакуацией машины. Прошло более двух недель, но инвалид из Тольятти все так же ходит по больницам пешком. А представители микрофинансовой организации потребовали с него, помимо долга, еще 40 тыс. руб. за эвакуатор и за стоянку автомобиля.

Сергей Ражев продолжает настойчиво писать заявления в полицию и прокуратуру, но дело пока не движется с места. На руках у потерпевшего имеется постановление суда, где указано лишь то, что из-за долга он не может производить регистрационные действия со своим автомобилем. Там нет ни слова о том, что коллекторы имеют право изымать его собственность.

Из-за неявки представителей микрофинансовой организации "Ваш инвестор" на последнее заседание суд перенесли на ноябрь. По словам Сергея Ражева, в суде ему разъяснили, что сейчас они занимаются именно вопросом долга, так как тольяттинец имеет инвалидность и является безработным. А ситуацией с эвакуированным автомобилем должны заниматься сотрудники правоохранительных органов.

"Это угон, но полиция бездействует. Им известны все данные (кто забрал, когда и куда), но машину мне все еще не вернули. Мне звонили из Москвы, спрашивали все данные, но опять же ничего не изменилось", - рассказывает журналисту Сергей Ражев.

В ГУ МВД по Самарской области в ответ на запрос издания сообщили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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