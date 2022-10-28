Гленн Бейл ошибочно получил красную карточку в игре с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу "Крыльев Советов" на красную карточку защитнику Гленну Бейлу, полученную им в матче 14-го тура МИР РПЛ против "Урала".
По решению комитета, арбитры допустили ошибку, удалив игрока самарской команды. Таким образом, ошибочное удаление игроку "Крыльев Советов" отменено.
Гленн Бейл сможет принять участие в матче следующего тура МИР РПЛ против "Пари НН".
Напомним, что 25 октября в Екатеринбурге самарцы проиграли "Уралу" со счетом 1:2. На 21-й минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти, а после просмотра VAR показал самарцу красную карточку. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Каштанов - 1:0.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?