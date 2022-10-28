Гленн Бейл ошибочно получил красную карточку в игре с "Уралом"

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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел жалобу "Крыльев Советов" на красную карточку защитнику Гленну Бейлу, полученную им в матче 14-го тура МИР РПЛ против "Урала".