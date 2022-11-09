Для школы, которую планировали построить на ул. Николая Панова, выберут другой участок

Власти Самары отказались от планов по строительству школы на ул. Николая Панова, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на гордуму.

Как пояснили представители мэрии, под размещение школы был определен другой участок. Он расположен на территории бывшего завода им. Масленникова. Процесс замены площадки уже идет.

Напомним, о строительстве школы на месте бывшего военного городка в границах улиц Николая Панова и проспекта Масленникова говорят уже не первый год. Ранее сообщалось, что новое образовательное учреждение будет рассчитано на 550 мест. Возвести объект планировалось до 2024 года.