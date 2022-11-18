В Самаре пропала 14-летняя девочка

В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю Кристину Шаповалову, сообщает региональное ГУ МВД.

16 ноября девочка ушла из дома на ул. Ставропольской и не вернулась. Известно, что ранее она уже уходила из дома.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза, была одета в разноцветную куртку, синие спортивные брюки, черные кроссовки с белыми надписями. При себе имела серый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, правоохранители просят сообщить информацию по телефону дежурной части отдела полиции по Промышленному району УМВД России по Самаре: 8(846)200-13-37, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.