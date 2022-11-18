Житель Самарской области хранил боеприпасы, ограбил магазин и влез в дом друга

В Новокуйбышевске 36-летнего местного жителя осудили за приобретение и хранение боеприпасов, грабеж и незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2011 г. мужчина нашел 15 патронов в гаражном массиве и хранил их дома до апреля 2022 г. — пока их не изъяли полицейские.
Помимо этого той же весной 2022 г. он совершил ограбление — унес из супермаркета продукты на 1 тыс. рублей.
А пару дней спустя он влез домой к знакомому, с которым раньше выпивал. Новокуйбышевец пришел в гости к приятелю, но того не было дома. Гость не растерялся, проник в дом и решил подождать знакомого там, но позже ушел. Хозяину жилья не понравилось, что в дом кто-то влез в его отсутствие, и вызвал полицию.
Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.