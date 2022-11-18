Житель Самарской области хранил боеприпасы, ограбил магазин и влез в дом друга

В Новокуйбышевске 36-летнего местного жителя осудили за приобретение и хранение боеприпасов, грабеж и незаконное проникновение в жилище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2011 г. мужчина нашел 15 патронов в гаражном массиве и хранил их дома до апреля 2022 г. — пока их не изъяли полицейские.

Помимо этого той же весной 2022 г. он совершил ограбление — унес из супермаркета продукты на 1 тыс. рублей.

А пару дней спустя он влез домой к знакомому, с которым раньше выпивал. Новокуйбышевец пришел в гости к приятелю, но того не было дома. Гость не растерялся, проник в дом и решил подождать знакомого там, но позже ушел. Хозяину жилья не понравилось, что в дом кто-то влез в его отсутствие, и вызвал полицию.

Суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.