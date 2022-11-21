В Самаре в суд направлено дело в отношении профессора ПГУТИ

В понедельник, 21 ноября, стало известно о завершении расследование уголовного дела в отношении профессора Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2021 г. ныне обвиняемый перечислил более 28 млн руб., выделенных в качестве субсидий, подрядчикам за фактически невыполненные ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту общежития вуза.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД Российской Федерации по Самарской области.
Напомним, Минцифры России выделило ПГУТИ около 78 млн руб. на капитальный ремонт, в том числе общежития. Однако при проверке были обнаружены многочисленные нарушения и вскрылся факт не выполнения множества работ, предусмотренных госконтрактом.
27 мая в отношении проректора по административно-хозяйственной работе Вячеслава Горячева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В сентябре суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей.
В ходе разбирательств с ремонтом помещений пост ректора ПГУТИ потерял Дмитрий Мишин.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.