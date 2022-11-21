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Преступления Происшествия

В Самаре в суд направлено дело в отношении профессора ПГУТИ

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 ноября, стало известно о завершении расследование уголовного дела в отношении профессора Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2021 г. ныне обвиняемый перечислил более 28 млн руб., выделенных  в качестве субсидий, подрядчикам за фактически невыполненные ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту общежития вуза.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД Российской Федерации по Самарской области.

Напомним, Минцифры России выделило ПГУТИ около 78 млн руб. на капитальный ремонт, в том числе общежития. Однако при проверке были обнаружены многочисленные нарушения и вскрылся факт не выполнения множества работ, предусмотренных госконтрактом.

27 мая в отношении проректора по административно-хозяйственной работе Вячеслава Горячева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В сентябре суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей.

В ходе разбирательств с ремонтом помещений пост ректора ПГУТИ потерял Дмитрий Мишин.

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