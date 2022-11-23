"Искал несовершеннолетнюю и попал под суд": адвокат прокомментировал дело о "похищении" самарской девушки

Уголовное дело о "похищении" молодой жительницы Самары могут передать в суд до конца года. Об этом сообщили журналисту "Волга Ньюс" адвокаты задержанных.

Напомним, в центре событий внезапно оказалась ранее благополучная семья Дорофеевых. Уголовное дело в отношении старших членов семьи возбудили в Новосибирске.

"По данным следствия, вечером 3 марта 2022 года фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома по улице Николаева в Советском районе Новосибирска, применяя насилие в отношении их 18-летней знакомой (жительницы Самары), путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия - газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку, лишив ее свободы, после чего принудительно поместили в салон автомобиля, на котором переместили потерпевшую в Самару. В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей, расположенной в Самаре", - заявили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

Обвиняемые придерживаются совсем другой версии произошедшего. Дело в том, что большинство задержанных не просто знакомые девушки, а ее родственники. Это бабушка, мама, дядя, отчим, а также детектив. По версии защитников семьи, родные беспокоились за девочку.

"После достижения в июне 2021 года 18 лет девушка заявила своей маме, что хочет поехать работать в лагерь "Артек", и даже показала проект трудового договора, который якобы ей прислал работодатель. Мама, зная, что дочь отдыхала в этом лагере, поверила ей, приобрела билеты, дала денег. После этого дочь уехала. Через несколько месяцев мама узнала, что ее единственная дочь солгала: ни в какой лагерь она работать не уехала, а ее местонахождение неизвестно", - сообщал источник, близкий семье Дорофеевых.

Родные говорили, что забеспокоились и наняли детектива. "В результате выяснилось, что дочь находится в Новосибирске и проживает со взрослой женщиной. При этом сама девушка причину такого своего поведения не поясняла, однако продолжала обращаться к родственникам за финансовой помощью, и они переводили деньги", - рассказывал ранее собеседник.

Родные приехали в Новосибирск. Близкие утверждали, что девушка встретила их агрессивно. Но в итоге согласилась вернуться в дом на 9-й просеке в Самаре. По версии защитников, никто насильно в доме девушку не удерживал, она могла свободно выходить. В итоге "похищенная" все же уехала назад в Новосибирск к своей подруге. А дальше было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал всех задержанных, кроме бабушки. Пожилую женщину отправили под домашний арест.

"Я защищаю обвиняемого частного детектива, - рассказал журналисту "Волга Ньюс" адвокат Валентин Демиденко. - На мой взгляд, большое значение имеет то, что девушка на момент своего исчезновения была несовершеннолетней. Мой подзащитный, Евгений, должен был подтвердить информацию о том, где жила девочка. Кроме того, по нашим данным, когда родственники приехали за ней в Новосибирск, она сначала распылила баллончик в лицо матери, которая только начала подходить к ней, а затем стала бить по голове мать - девочка занималась борьбой. Дядя и детектив подошли, чтобы защитить женщину и прекратить ее избиение. Дальше все сели в машину. Со слов "потерпевший", в машине ей распылили в рот газовый баллончик. Но если бы это было правдой, явно были бы серьезные последствия".

По словам адвоката, сейчас эксперты сделали лишь заключение, что "потерпевшая" не склонна к "патологической лжи". Юрист говорит, что просил провести повторную экспертизу с поставленным вопросом, склонна ли девушка ко лжи. Но в этой экспертизе следователи отказали. Также, по словам адвоката, судмедэкспертиза опровергла показания "потерпевшей", что ее якобы длительное время избивали по телу.

Вероятнее всего, теперь пятерых человек отправят под суд.