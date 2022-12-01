Сотрудник Управления капстроительства подозревается в получении взятки

В отношении сотрудника МКУ "Управление капитального строительства" Нефтегорского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в 2020 г. подозреваемый незаконно получил через посредника от представителя подрядчика ООО в несколько приемов взятку в виде денег на общую сумму 80 тыс. руб., за незаконные действия в пользу взяткодателя — беспрепятственное подписание для ООО составленных им актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, с содержащимися в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о перевозке грунта и о затратах на эти нужды около 10 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.