В отношении сотрудника МКУ "Управление капитального строительства" Нефтегорского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, в 2020 г. подозреваемый незаконно получил через посредника от представителя подрядчика ООО в несколько приемов взятку в виде денег на общую сумму 80 тыс. руб., за незаконные действия в пользу взяткодателя — беспрепятственное подписание для ООО составленных им актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, с содержащимися в них заведомо ложными и недостоверными сведениями о перевозке грунта и о затратах на эти нужды около 10 млн рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.