В Самаре под колеса иномарки попала девушка, шедшая к трамваю

В воскресенье, 4 декабря, в 18:30 26-летний водитель Honda Civic напротив дома 14 по пр. Ленина допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть к остановившемуся трамваю.

С места происшествия пешеход госпитализирована в медицинское учреждение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.