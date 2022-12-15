СМИ: Глушенков и Пиняев близки к переходу в "Локомотив"

Московский "Локомотив" близок к договоренности о трансфере из "Крыльев Советов" нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появлялась информация, что самарский клуб отклонил предложение "Локомотива" о переходе форвардов и полузащитника Романа Ежова.

В этом сезоне Пиняев участвовал в 11 матчах премьер-лиги и отметился тремя голами и одной результативной передачей. На счету Глушенкова - 15 матчей, пять забитых мячей и четыре голевых передачи.