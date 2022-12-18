"Оранжевый уровень опасности" объявили в Самарской области из-за ледяного дождя

В Самарской области из-за продолжающегося ледяного дождя объявили "Оранжевый уровень опасности". Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, в связи со сложной погодной обстановкой временно запрещены пригородные и межрегиональные пассажирские перевозки.

Также усилена работа коммунальных служб Самары.

ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от использования личного транспорта 18 и 19 декабря, а также не выходить на улицу 18 декабря без крайней необходимости и напоминает, что из-за ледяного дождя сохраняется высокий риск ДТП и падений на льду.