"Оранжевый уровень опасности" объявили в Самарской области из-за ледяного дождя

В Самарской области из-за продолжающегося ледяного дождя объявили "Оранжевый уровень опасности". Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Напомним, в связи со сложной погодной обстановкой временно запрещены пригородные и межрегиональные пассажирские перевозки.
Также усилена работа коммунальных служб Самары.
ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от использования личного транспорта 18 и 19 декабря, а также не выходить на улицу 18 декабря без крайней необходимости и напоминает, что из-за ледяного дождя сохраняется высокий риск ДТП и падений на льду.
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?