БК "Самара" проиграл "Енисею" - 65:72

В воскресенье, 18 декабря, БК "Самара" в Красноярске встречался с местным Енисеем.

"Самара" с первых минут отпустила хозяев вперед. Но какое-то время удавалось их сдерживать, держась на расстоянии двух-трех точных атак. Еще в начале второго периода самарская команда уступала "-4" (17:21) — но "Енисей" рывком нарастил преимущество до 10 очков, а перед большим перерывом выдал отрезок 11:0. 25:45 после половины матча — явно не то, на что рассчитывали самарцы.

Тем удивительнее стала третья десятиминутка. Максим Барашков положил две трехи подряд, отличились Никита Зверев и Маркос Найт — для начала и наша команда рванула 11:0. А с сиреной о завершении периода Филипп Гафуров свел разницу к совсем не страшным "-5" (46:51). Впрочем, в заключительной четверти красноярцы вновь ускорились, вернув себе двузначное лидерство. И только за три минуты до финальной сирены Маркос Найт вернул те же 5 очков разницы (59:64).

К сожалению, 5-очковый рубеж оказался словно заколдованным: еще пару раз подбираясь на эту отметку, преодолеть ее "Самара" так и не смогла.

65:72 — поражение "Самары".