Вячеслав Сонин: "Государство серьезно поддерживает строительную отрасль"

Председатель правления ГК "Волгатрансстрой" Вячеслав Сонин в интервью "Итогам" рассказал о том, как группа прошла через сложный 2022 год, какие задачи она перед собой ставит и почему в Самаре нет альтернативы метро.

- Вячеслав Валентинович, как вы оцениваете итоги 2022 года для группы компаний?

- В целом - положительно, основные поставленные задачи мы выполнили, есть у нас и рост в объемах. Так, выручка за 2022 год по группе компаний выросла на 20% и составила 12,5 млрд рублей.

Все сдаточные объекты этого года мы завершаем. Сейчас у нас стадия заключительной сдачи заказчикам очистных сооружений в Отрадном и набережной в Тольятти.

И главный объект для нас в этом году - станция метро "Театральная". У нас был подряд на проектирование станции, и в ноябре, несмотря на все сложности и трудности, мы прошли государственную экспертизу и завершили этот очень важный этап. Потом уже было проведено несколько конкурсов на подготовительные работы, в которых мы приняли участие и победили, заключили контракты и уже по трем этапам выполняем работы.

Это, наверное, главные итоги года.

- Какие именно сложности вы имели в виду, говоря о проектировании "Театральной"?

- Главная сложность - это очень сжатые сроки. Мы "подписались" под эти сроки и выдержали их. Вторая сложность - плотная застройка участка от "Алабинской" до "Театральной", большое количество там ветхих и аварийных зданий, на которые строительство может повлиять. Естественно, мы должны обеспечить и обязательно обеспечим безопасность всех жителей.

Также необходимо было обойтись минимальным перекрытием транспортных артерий. Совсем этого избежать нельзя, но проект организации строительства должен максимально учитывать интересы людей, проживающих в этой зоне. К сожалению, любое строительство (особенно линейных объектов, метро) связано с неудобствами для людей, проживающих рядом. Это и неизбежное перекрытие улиц, и шум во время производства работ. Однако стройка - на время, а метро - удобство для всех жителей навсегда.

- Как себя чувствует ГК "Волгатрансстрой" на фоне непростой ситуации в экономике?

- Группа компаний чувствует себя достаточно хорошо. У нас не было никаких оптимизаций по проектам, не было перебоев с финансированием - ни с федеральным, ни с региональным. И здесь необходимо отметить беспрецедентные меры, которые принимают правительство Российской Федерации, руководство региона. Мы прошли все кризисы, начиная с 1990-х, и обычно первые последствия каждого кризиса - это сокращение капвложений. Всегда строительство страдало, происходило резкое падение объемов, приходилось сокращать персонал, ужиматься.

В этот раз мы видим противоположное - не просто не происходит снижения капвложений, а они даже наращиваются. И я считаю, что это абсолютно правильно, серьезная поддержка государства сохраняет строительную отрасль на хорошем уровне.

- А как обстоят дела в промышленном строительстве, где обычно частные заказчики?

- В 2022 году мы не почувствовали на наших проектах и с нашими заказчиками каких-то проблем. Да, достаточно сложно сейчас формируется 2023 год, но он формируется в тех параметрах, которые были запланированы еще в начале года - уже законтрактовано и подтверждено финансированием объемов на 16 млрд рублей. То есть у нас нет ситуаций, что какие-то проекты закрываются, замораживаются (как это было раньше). И это очень хорошо.

- Несмотря на принимаемые государством меры, на экономике сказываются санкционное давление, разрыв логистических цепочек. Какие проблемы наиболее остро встали в этот период перед группой?

- Проблемы в строительной отрасли были всегда. Это, может быть, со стороны кажется, что строительство - достаточно простой и при этом высокодоходный бизнес. Но эта отрасль связана с очень большим количеством смежников и зависит от факторов, на которые повлиять строители не могут. В первую очередь это касается ценовой политики. Ведь строители - это конечное звено в цепочке созидания каких-то объектов. А для того, чтобы объект создать, мы пользуемся услугами поставщиков, производителей строительных материалов, оборудования и тому подобного.

Например, в 2021 году мы на себе это ощутили, когда металлурги буквально взвинтили цены на 40 процентов. И нас сильно затрясло тогда, особенно по государственным контрактам, где приняты достаточно жесткая ценовая политика и условия.

Уже в начале этого года началась ценовая лихорадка, иначе не назовешь, особенно по импортным товарам. Курс валют скакал, цены взлетали… Был период, когда вообще закрывались склады и нам ничего не отпускали. Таких сюжетов, к сожалению, было очень много.

Первый этап строительства тольяттинской набережной будет завершен в этом году В четверг, 25 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил ход строительства новой набережной в Автозаводском районе, появления которой жители города ждали несколько десятков лет. Уже сейчас общественное пространство на берегу Волги приобретает совершенно новые очертания. В этом году будет полностью завершен первый этап реализации масштабного проекта.

Но должен опять отметить своевременную и правильную реакцию властей. Правительством страны было принято постановление от 09.08.2021 №1315, которое позволило компенсировать строителям расходы, связанные с изменением цен на материалы, услуги и оборудование.

Что касается логистических цепочек, то у нас были поставки импортного оборудования, которое мы заказали еще в 2021 году, и с определенной задержкой, но мы его получили.

- Насколько сильна зависимость отрасли от импорта?

- Интеграция очень высока. Даже если сегодня нам приходится отказываться от импортной продукции, это не значит, что в отечественных аналогах нет импортосодержащих компонентов - их достаточно много, что влияет в первую очередь на сроки.

Наша задача - это все предвидеть и сработать на опережение. И второй момент: нужно сделать так, чтобы соответствовали не только сроки, но и качество. Да, это сложная работа - по ходу перепроектировать, менять оборудование и материалы. Но приходится делать. Мы, как и все другие строители, вынуждены сегодня идти по этому пути. Серьезных сбоев пока не было. Да, отклонения в сроках поставок, к сожалению, есть, но пока справляемся, и я уверен, что и в дальнейшем справимся.

- Что необходимо для устойчивого развития отрасли?

- Главное, чтобы объемы финансирования строительной отрасли не сокращались. Помимо самих строителей, это поддержит и экономику в целом - за нами стоит огромное количество производителей, работников предприятий.

- Вы еще семь лет назад в интервью говорили, что одно из самых перспективных направлений для вашей группы - это транспортное строительство. Оправдывается этот прогноз?

- Однозначно да. И это связано с вниманием федеральных и региональных властей именно к транспортному строительству. В пример можно привести метростроение. В 2008 году было сокращено финансирование всех метрополитенов на федеральном уровне. Оно не велось до нынешнего года. А в 2022 году были выделены средства. Это мы видим по самарскому и нижегородскому метро. Появились такие новые города в метростроении, как Красноярск.

Один только этот пример говорит о том, что власти уделяют очень большое внимание развитию именно транспортной инфраструктуры. И это оправданно с учетом территории Российской Федерации. Дорожное строительство, которое соединяет между собой регионы и позволяет бесперебойно обеспечивать грузовые потоки, очень важно для государства.

Все мы видим, как за последние годы меняется качество дорог. Я это наблюдаю по всем регионам, где бываю. Отрадно, что и в Самарской области за последние годы проведена колоссальная работа по усилению дорожной сети - это и ремонтные работы, и строительство новых дорог, мостов и развязок.

- Есть ли трудности в формировании команды под строительство метро в Самаре на фоне неритмичного финансирования?

- У нас таких трудностей нет, потому что мы с прекращением финансирования строительства самарского метро перешли на московский рынок. Построили там две станции - "Озерную" и "Солнцево". Поэтому мы сохранили профессионалов, у нас в Самаре работают сейчас и метростроители, которые приехали из Москвы.

- Какую долю в структуре выручки группы занимают госзаказы? Удается ли по ним корректировать стоимость работ, постановление правительства №1316 работает в вашем случае?

- На госзаказы сейчас приходится 65-70 процентов. То, как заказчики работают с учетом этого постановления, нас устраивает.

- Работает ли "Волгатрансстрой" над собственными инвестиционными проектами?

- Они, конечно, есть, но сказать, что сегодня-завтра или в ближайшие три месяца мы начнем какой-то новый инвестиционный проект, я не могу. В любом случае во втором полугодии 2023 года мы планируем вернуться к инвестиционной теме, и в том числе на территории Самарской области.

Пока без подробностей, потому что есть элементы коммерческой тайны, не все проработано и просчитано, но мы этим занимаемся.

- Компании, входящие в "ВТС", в июле этого года официально стали собственниками самарского "Ренессанса", двух отелей в Москве и одного в Петербурге. Можете раскрыть характер этой сделки?

- Здесь все просто - отели нам принадлежали и ранее, таким образом была оформлена лишь смена управляющей компании. Всеми этими отелями управлял международный оператор Marriott, который в июле покинул российский рынок.

Я должен сказать, что процесс передачи управления произошел достаточно корректно. Все коллективы на сегодня сохранились, все работники управляющих компаний - граждане Российской Федерации, никто не уехал, не покинул пределы нашей Родины. Это позволяет нам сохранить уровень обслуживания. Ничего в стандартах не менялось и не планируется. Я думаю, гости наших отелей даже ничего не заметили.

- Какие стратегические задачи на ближайшие годы стоят перед "Волгатрансстроем"?

- Перед группой стоит задача увеличения объемов. Это и в части транспортного строительства, и гражданского. Как я уже говорил, планируем развивать инвестиционную деятельность и вернуться на территорию Самарской области с инвестпроектами.

- Рассматривает ли группа участие в строительстве жилья на фоне государственных программ по обновлению жилого фонда, которые сейчас действуют?

- Да, рассматриваем. Подробнее - месяца через три-четыре.

- В какой степени "Волгатрансстрой" ориентирован на Самарскую область?

- В последние три года мы наращиваем объемы на территории Самарской области. И думаем, что в ближайшие годы эта тенденция будет продолжаться. Сегодня на Самарскую область у нас приходится около 75 процентов объемов работ.

- Конкуренция на самарском рынке высока?

- Конкуренция на строительном рынке всегда высока, и я не могу сказать, что она стала меньше или больше. Она существует, и это хорошо, это правильно.

- Какие еще инфраструктурные проекты, по вашему мнению, нужно реализовать в Самаре, чтобы улучшить транспортную ситуацию в городе?

- Сейчас вернулись к реализации проекта магистрали "Центральная". Я считаю, это основная артерия города в будущем, ее строительство принесет много позитивных изменений. Дай бог, чтобы это было достаточно быстро по срокам.

Очень долго идут разговоры о так называемом рельсовом каркасе, в который, в общем-то, можно включить и метро, но есть еще и наземный транспорт - трамвай. Но только не тот трамвай, к которому мы привыкли в Самаре. Есть такое понятие, как "скоростной", "ускоренный" трамвай, который вынесен на отдельное полотно с минимальным пересечением с другим наземным транспортом и позволяет комфортно и быстро доставлять пассажиров из точки А в точку Б. Я считаю, что этому тоже нужно уделять особое внимание.

И если появится магистраль "Центральная", пересекающая весь город, плюс рельсовые артерии, это значительно улучшит ситуацию.

Строительство станции метро "Театральная" ожидает новый этап Проектная документация на очередной этап получила положительное заключение государственной экспертизы. По сообщению министра строительства Самарской области Николая Плаксина, новый этап строительства самарского метрополитена включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения — вентиляционную камеру и водоотливную установку.

Отдельно хотелось бы сказать о метро. За последние 150 лет в городах-миллионниках никто ничего лучше метро не придумал. Это общепринятая практика кардинального решения транспортных проблем. Все остальное, о чем я говорил выше, очень важно и нужно, но кардинально решить проблемы можно только благодаря сети метрополитена.

Станция "Театральная" заканчивает первую линию, а в свое время в генплане Самары была и вторая, и третья линия. Хотелось бы, чтобы мы их увидели на нашем веку. А нам, строителям, хотелось бы поучаствовать в создании этих линий.

- Сейчас как-то обсуждается строительство этих новых линий метро?

- Тема второй линии периодически поднимается. Но надо понимать, что метро - самое финансово емкое транспортное строительство. Необходимость очень значительных капитальных вложений является сдерживающим фактором в развитии метро абсолютно во всех городах.

- "Волгатрансстрой" традиционно берет на себя социальную нагрузку. Можете рассказать об этом направлении?

- "Волгатрансстрой" поддерживает баскетбольный клуб "Самара", футбольный клуб "Крылья Советов". Мы стараемся уделять внимание проектам, направленным на пропаганду и формирование здорового образа жизни, развитие подрастающего поколения.

В этом году мы поучаствовали в целом ряде мероприятий. Так, в начале года под эгидой Федерации спортивной борьбы РФ провели чемпионат России среди юношей по греко-римской борьбе. Идеологом турнира является Александр Карелин - самый титулованный борец, трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, Герой России.

Символично получилось и то, что спустя 25 лет такой чемпионат вернулся в Самару, и то, что он прошел в новом Дворце спорта, возведенном "Волгатрансстроем".

Отзывы от Федерации спортивной борьбы и от Минспорта РФ о турнире самые положительные. Было четко сказано, что это один из лучших чемпионатов, и не только среди юношей.

Конечно, огромную помощь в организации оказало областное правительство. Благодаря этому получился праздник для всех начинающих свой спортивный путь ребят.

Особо приятно, что мы проводим этот турнир в память о нашем друге Игоре Александровиче Найвальте (заслуженный строитель Российской Федерации, председатель совета директоров Балтийской строительной компании (1994-2018). - Прим. "Итоги").

А в октябре мы приняли участие в проведении новосибирского турнира среди юниоров "Сила традиций", в котором боролись спортсмены не только из России. Вообще, нас с Федерацией спортивной борьбы России и лично с Александром Александровичем Карелиным связывают давние, очень хорошие отношения.

Также мы традиционно поддержали уже 27-й Международный фестиваль "Кино - детям", который пользуется успехом на протяжении всех этих лет. Проводить этот фестиваль мы тоже помогаем с большим интересом, с любовью.

А буквально 26 ноября в самарском Дворце спорта состоялся концерт "Вертикаль времени Высоцкого", посвященный 55-летию со дня выступления Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Мы поддержали идею организации концерта и оказали содействие Никите Владимировичу Высоцкому и его команде в проведении этого грандиозного мероприятия.

Отзывы тех, кто его посетил, кто участвовал - просто восторженные. В течение двух суток после проведения от всех участников, артистов шли восхищенные звонки и сообщения - какая замечательная самарская публика, как их принимали!..

Все это очень приятно. И тем более приятно, что в июле Дворцу спорта было присвоено имя Владимира Семеновича Высоцкого. Я считаю, что это заслуженно, оправданно, и это достойный шаг, который сделали власти и лично глава региона Дмитрий Игоревич Азаров.

Для нас очень важно, и мы считаем своим достижением участие в таких мероприятиях.