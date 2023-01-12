Мэрия Самары выставила под комплексное развитие участки общей площадью около 40 га

Мэрия Самары опубликовала ряд очередных постановлений о комплексном развитии территории. Под развитие попадут земельные участки в Октябрьском и Кировском районах.

В Октябрьском районе под комплексное развитие отдают территорию жилой застройки площадью 4,87 га, расположенную в границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло, Ново Садовой. Предельный объем строительства с учетом сохранения либо реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории, составляет 15,8 тыс. кв. м.

В Кировском районе, в соответствии с постановлениями от 12 января 2023 г., предлагается развивать сразу несколько крупных территорий: в границах улиц Енисейской, Металлистов, пр. Металлургов, улицы Юбилейной (4,01 га); в границах пр. Юных Пионеров, улиц Металлистов, Енисейской, Севастопольской (6,39 га); в границах улицы Металлистов, пр. Металлургов, улиц Кузнецкой, Свободы (9,13 га); в границах проспектов Юных Пионеров, Кирова, улиц Вольской, Краснодонской (6,72 га); в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Каховской, Вольской, проспекта Кирова (5,43 га); в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Севастопольской, Енисейской, Каховской (2,89 га).

Согласно документам, во всех случаях предельный срок реализации решения комплексного развития составляет семь лет с момента заключения соответствующего договора.

Предельный срок подготовки документации по планировке территорий — девять месяцев.