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Театр Культура

В Самарской области состоится премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2023 года в Самаре и городах Самарской области состоится уникальное событие всероссийского масштаба - премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей".

Премьеры спектакля пройдут в Самаре 13, 14 и 17 января во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина (г.Самара, ул. Льва Толстого, 94).

16 января - в новокуйбышевском Дворце культуры (г.Новокуйбышевск, площадь им. В.И. Ленина).
19 января - МБУ ТКК "Драматический театр им. А. Н. Толстого" (г.Сызрань, ул. Советская, д. 92).

"Хозяйка Жигулей" - это не просто детско-юношеский музыкальный спектакль. Это удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад. Главным героям, Ване и Груне, предстоит пройти множество сложных испытаний и понять главное: не важно из какого ты века, истина в том, что для настоящей дружбы нет преград в любые времена и эпохи.

Автором либретто стал выдающийся драматург и поэт Евгений Муравьев, который является создателем многих известных и успешных мюзиклов. Стихи для музыкальных номеров написаны в тандеме двух авторов: Евгения Муравьева и Ивана Овчинникова.

Музыку к спектаклю написал заслуженный артист России, композитор и певец Сергей Войтенко. В постановке талантливого режиссера Ирины Сидоренко приняли участие артисты театра для детей и молодежи "Мастерская", а главную роль "Хозяйки Жигулей" исполнит популярная артистка театра и кино Мария Феофанова. Проект реализован при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Самарской области.

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