В Самарской области состоится премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей"

В январе 2023 года в Самаре и городах Самарской области состоится уникальное событие всероссийского масштаба - премьера мюзикла "Хозяйка Жигулей".
Премьеры спектакля пройдут в Самаре 13, 14 и 17 января во Дворце культуры железнодорожников имени Пушкина (г.Самара, ул. Льва Толстого, 94).
16 января - в новокуйбышевском Дворце культуры (г.Новокуйбышевск, площадь им. В.И. Ленина).
19 января - МБУ ТКК "Драматический театр им. А. Н. Толстого" (г.Сызрань, ул. Советская, д. 92).
"Хозяйка Жигулей" - это не просто детско-юношеский музыкальный спектакль. Это удивительное путешествие во времени, которое позволит перенестись зрителям на несколько веков назад. Главным героям, Ване и Груне, предстоит пройти множество сложных испытаний и понять главное: не важно из какого ты века, истина в том, что для настоящей дружбы нет преград в любые времена и эпохи.
Автором либретто стал выдающийся драматург и поэт Евгений Муравьев, который является создателем многих известных и успешных мюзиклов. Стихи для музыкальных номеров написаны в тандеме двух авторов: Евгения Муравьева и Ивана Овчинникова.
Музыку к спектаклю написал заслуженный артист России, композитор и певец Сергей Войтенко. В постановке талантливого режиссера Ирины Сидоренко приняли участие артисты театра для детей и молодежи "Мастерская", а главную роль "Хозяйки Жигулей" исполнит популярная артистка театра и кино Мария Феофанова. Проект реализован при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Самарской области.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.