Рано утром в Кинеле 67 человек тушили два частных дома

В среду, 25 января, в 4:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двух частных жилых домах на ул. Московской в Кинеле, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 67 человек и 21 единица техники.

В 8:25 пожар был ликвидирован на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Предварительной причиной пожара в региональном управлении МЧС России по Самарской области называют аварийный режим работы электропроводки.

Сотрудники чрезвычайной службы призывают граждан отказаться от использования нестандартных и самодельных электронагревательных приборов. А также не оставлять без присмотра работающие обогреватели и печи и не поручать присмотр за ними детям.