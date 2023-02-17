Две девочки пропали в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают двух пропавших девочек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

15-летняя Виктория Гавшина и 13-летняя Вероника Перепелица 15 февраля ушли из здания на ул. Ленина в с. Сергиевск и пропали.

Приметы пропавших:

1) старшая — на вид 14-15 лет, рост 140 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, стрижка каре, была одета в черную куртку ниже пояса с серым капюшоном, черную шапку с ушками, белую блузку и светло-серые кроссовки на высокой подошве. При себе имеет черный рюкзак и мешок для сменной обуви. Кроме того, девушка не выговаривает букву "р", имеет татуировку на левом предплечье в виде надписей и шрамы на левой руке.

2) младшая — на вид 13 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, темно-русые волосы, стрижка "каре", была одета в бледно-розовую куртку до пояса с капюшоном, белую толстовку с капюшоном, красную рубашку, лосины и черные сапоги, при себе имеет бледно-розовый рюкзак и зеленый пакет со сменной обувью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, правоохранители просят обратиться по телефону дежурной части отдела полиции ОМВД России по Сергиевскому району: 8(84655)2-14-41, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.