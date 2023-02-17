Две девочки пропали в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают двух пропавших девочек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
15-летняя Виктория Гавшина и 13-летняя Вероника Перепелица 15 февраля ушли из здания на ул. Ленина в с. Сергиевск и пропали.
Приметы пропавших:
1) старшая — на вид 14-15 лет, рост 140 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, стрижка каре, была одета в черную куртку ниже пояса с серым капюшоном, черную шапку с ушками, белую блузку и светло-серые кроссовки на высокой подошве. При себе имеет черный рюкзак и мешок для сменной обуви. Кроме того, девушка не выговаривает букву "р", имеет татуировку на левом предплечье в виде надписей и шрамы на левой руке.
2) младшая — на вид 13 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, голубые глаза, темно-русые волосы, стрижка "каре", была одета в бледно-розовую куртку до пояса с капюшоном, белую толстовку с капюшоном, красную рубашку, лосины и черные сапоги, при себе имеет бледно-розовый рюкзак и зеленый пакет со сменной обувью.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, правоохранители просят обратиться по телефону дежурной части отдела полиции ОМВД России по Сергиевскому району: 8(84655)2-14-41, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.