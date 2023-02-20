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Строительство Строительство и недвижимость

Компания Халиуллова планирует возвести многоэтажки в Куйбышевском районе Самары

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На общественные обсуждения в Самаре вынесен проект застройки в Куйбышевском районе. До 4 марта жители должны решить, нужны ли новые дома на ул. Белорусской.

Мэрия Самары опубликовала имя застройщика, претендующего на несколько участков в Куйбышевском районе суммарной площадью свыше 7,5 тыс. кв метров. Заявителем выступает ООО "Вира-девелопмент", принадлежащая сына экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова — Рамилю.

Напомним, заявитель просит предоставить три участка (площадью 6828 кв. м., 605 кв. м и 122 кв. метра) под многоэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (штук на одну квартиру) 0,3.

Срок проведения общественных обсуждений — с 11 февраля 2023 г. по 4 марта 2023 года.

ООО Специализированный застройщик "Стройлекс", согласно ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Самаре в 2006 году. Собственник — Рамиль Халлиулов, которому также принадлежат ООО "Вира-групп", ООО "Вира-девелопмент" и другие компании. В 2020 г. ООО "Строекс" зарегистрировал товарный знак ГК "Вира", известной такими ЖК, как "Две реки" на стрелке рек Сухая Самарка и Татьянка, "Майский" в границах улиц Ставропольской, Майской, Нагорной, Советской, "Парк Металлургов", "Атмосфера" (в границах улиц Восьмой радиальной, Советской Армии, Тихвинской и Гастелло).

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