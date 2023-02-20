Компания Халиуллова планирует возвести многоэтажки в Куйбышевском районе Самары

На общественные обсуждения в Самаре вынесен проект застройки в Куйбышевском районе. До 4 марта жители должны решить, нужны ли новые дома на ул. Белорусской.

Мэрия Самары опубликовала имя застройщика, претендующего на несколько участков в Куйбышевском районе суммарной площадью свыше 7,5 тыс. кв метров. Заявителем выступает ООО "Вира-девелопмент", принадлежащая сына экс-главы Промышленного района Минахмета Халиуллова — Рамилю.

Напомним, заявитель просит предоставить три участка (площадью 6828 кв. м., 605 кв. м и 122 кв. метра) под многоэтажную жилую застройку с количеством парковочных мест (штук на одну квартиру) 0,3.

Срок проведения общественных обсуждений — с 11 февраля 2023 г. по 4 марта 2023 года.