В Самаре внесут изменения в условия предоставления путевок детям-инвалидам

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары разработал проект постановления, в соответствии с которым изменится порядок предоставления путевок детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортные организации, расположенные на территории города.
Сейчас законный представитель ребенка-инвалида должен лично обратиться с заявлением на получение путевки в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Проект постановления предлагает изменить условия предоставления путевок детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении.
В частности, будет расширена возможность подачи документов заявителями через МФЦ.
"Таким образом, — отмечается в пояснительной записке, — у законных представителей детей-инвалидов появится возможность подать заявление и необходимый пакет документов для включения в список очередников для получения путевки не только в департамент, но и в ближайшем отделении МАУ "МФЦ", которые расположены во всех районах Самары".
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!