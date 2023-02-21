В Самаре внесут изменения в условия предоставления путевок детям-инвалидам

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Самары разработал проект постановления, в соответствии с которым изменится порядок предоставления путевок детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортные организации, расположенные на территории города.

Сейчас законный представитель ребенка-инвалида должен лично обратиться с заявлением на получение путевки в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Проект постановления предлагает изменить условия предоставления путевок детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении.

В частности, будет расширена возможность подачи документов заявителями через МФЦ.

"Таким образом, — отмечается в пояснительной записке, — у законных представителей детей-инвалидов появится возможность подать заявление и необходимый пакет документов для включения в список очередников для получения путевки не только в департамент, но и в ближайшем отделении МАУ "МФЦ", которые расположены во всех районах Самары".