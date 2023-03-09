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Суды Происшествия

Суд вынес решение по делу обвиненного в коррупции адвоката Юлии Тумановой

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 марта, в Тольятти суд вынес решение по уголовному делу адвоката Юлии Тумановой. Ее обвиняли в мошенничества с деньгами доверителей.

Напомним, по версии следствия, Юлия Туманова пообещала клиентам, что за вознаграждение для судебных приставов Автозаводского района Тольятти поможет снять взыскания и ограничения на выезд за долги. Но "клиенты" стали работать в рамках оперативного эксперимента. Сначала адвокату передали 100 тыс. руб., потом еще 60 тысяч. Сразу после получения второй суммы адвоката задержали.

В отношении задержанной возбудили дело о посредничестве во взяточничестве и отправили под стражу.

"Но 29 декабря 2022 года Автозаводским районным судом было отклонено ходатайство следователя СО по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении адвоката ПАСО Юлии Тумановой. Мера пресечения изменена на домашний арест", - рассказывал управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин.

Действия Тумановой переквалифицировали на "Покушение на мошенничество в значительном размере". За время следствия женщина возместила ущерб.

"В итоге 9 марта суд прекратил уголовное дело за примирением сторон ", - рассказал адвокат Тумановой Вячеслав Земчихин.

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