Суд вынес решение по делу обвиненного в коррупции адвоката Юлии Тумановой

В четверг, 9 марта, в Тольятти суд вынес решение по уголовному делу адвоката Юлии Тумановой. Ее обвиняли в мошенничества с деньгами доверителей.
Напомним, по версии следствия, Юлия Туманова пообещала клиентам, что за вознаграждение для судебных приставов Автозаводского района Тольятти поможет снять взыскания и ограничения на выезд за долги. Но "клиенты" стали работать в рамках оперативного эксперимента. Сначала адвокату передали 100 тыс. руб., потом еще 60 тысяч. Сразу после получения второй суммы адвоката задержали.
В отношении задержанной возбудили дело о посредничестве во взяточничестве и отправили под стражу.
"Но 29 декабря 2022 года Автозаводским районным судом было отклонено ходатайство следователя СО по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении адвоката ПАСО Юлии Тумановой. Мера пресечения изменена на домашний арест", - рассказывал управляющий партнер Адвокатского бюро FORTIS Вячеслав Земчихин.
Действия Тумановой переквалифицировали на "Покушение на мошенничество в значительном размере". За время следствия женщина возместила ущерб.
"В итоге 9 марта суд прекратил уголовное дело за примирением сторон ", - рассказал адвокат Тумановой Вячеслав Земчихин.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.