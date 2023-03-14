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Полицейские ищут пропавшего в Похвистнево ребенка

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 марта, стало известно, что сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавшего 14-летнего жителя города Похвистнево Леонида Лисового, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, 14 марта в 12:00 он ушел из школы, расположенной по адресу: Революционная ул., д. 139 и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Для розыска несовершеннолетнего вызваны на службу и ориентированы на розыск все подразделения территориального органа внутренних дел: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и ГИБДД.

Ориентировка с приметами молодого человека направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".

В настоящее время сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: проводится обход жилого сектора, проверяются заброшенные здания, нежилые помещения и лесопарковая зона. Устанавливаются и изымаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях, по пути предполагаемого следования подростка.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых молодого человека, отрабатывают места возможного появления подростка. Оперуполномоченные уголовного розыска опрашивают жителей города, работников торговых точек, в том числе и расположенных в непосредственной близости от места проживания подростка.

Приметы разыскиваемого: на вид 13-14 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие русые.
Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, меховая шапка и брюки черного цвета, при себе был рюкзак черного цвета со вставками бордового цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России "Похвистневский": 8(84656)2-34-69, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

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