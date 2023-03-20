За три дня в Самарской области поймали 74 пьяных водителя

В Самарской области с 17 по 19 марта во время рейдов сотрудники ГИБДД задержали 74 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего же правоохранители выявили 2400 различных нарушений ПДД. Так, 24 человека сели за руль без водительских удостоверений, 241 — нарушил правила тонировки, 69 неправильно перевозили детей, а 267 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 144 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Зато сами пешеходы совершили 274 нарушения на глазах у автоинспекторов.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Я отыскал это резюме. А что же вы не все скопировали? Чего вы скрываете и чего боитесь? Значит, есть то, что скрывать и чего бояться! А то, что даже безработный Шиперко намного обогнал в ТОПе многих людей, имеющих сейчас работу. У которых отними их работу, и на следующий же день о них все навсегда забудут. Уж 10 лет прошло. Вот это незабываемость и харизма: «Я являюсь автором множества научных открытий и разработок. За открытия и изобретения такого уровня и масштаба дают Нобелевские премии. Попозже обязательно займусь и этим тоже! Потому что для меня вообще не существует ничего недостижимого! ("Всё невозможное только для всех невозможных"). Моя книга очень известна в интернете в России и за рубежом. За первые 2 недели её прочитало более тысячи человек в 40 странах Мира, и она мгновенно стала "бесплатным бестселлером" в жанре «Философия» крупнейшего интернет-издательства «Ridero», оставив позади себя несколько тысяч книг, собранных там со всей России за целое десятилетие.»
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно