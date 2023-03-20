За три дня в Самарской области поймали 74 пьяных водителя

В Самарской области с 17 по 19 марта во время рейдов сотрудники ГИБДД задержали 74 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же правоохранители выявили 2400 различных нарушений ПДД. Так, 24 человека сели за руль без водительских удостоверений, 241 — нарушил правила тонировки, 69 неправильно перевозили детей, а 267 автомобилистов не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 144 водителя не пропустили пешеходов на переходах. Зато сами пешеходы совершили 274 нарушения на глазах у автоинспекторов.