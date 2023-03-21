ВСК застраховала здоровье сотрудников "Музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" полисами ДМС

Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" полисами добровольного медицинского страхования.
Страховая защита действует до конца января 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 440 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), телемедицина, скорая помощь и медицинская помощь на дому.
Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" — музей с уникальным ландшафтом, открытый в 1921 году в родовом имении писателя. Учреждение поддерживает прочные контакты с зарубежными коллегами. Здесь традиционно проходят международные писательские встречи, проводятся фестивали и научные конференции.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.