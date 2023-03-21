ВСК застраховала здоровье сотрудников "Музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" полисами ДМС

Страховой Дом ВСК застраховал здоровье сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует до конца января 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 440 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), телемедицина, скорая помощь и медицинская помощь на дому.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" — музей с уникальным ландшафтом, открытый в 1921 году в родовом имении писателя. Учреждение поддерживает прочные контакты с зарубежными коллегами. Здесь традиционно проходят международные писательские встречи, проводятся фестивали и научные конференции.