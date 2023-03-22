Банки снижают минимальные ставки по кредитам наличными

Предложение минимального порога ставки для определенных категорий клиентов становится трендом на российском рынке потребительских кредитов.
Банк "Открытие" начал оформлять кредит наличными на любые цели по ставке от 4% годовых. По сообщению пресс-службы банка, заемщики могут получить кредит наличными до 5 млн рублей на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.
Такой кредит выдается на дебетовую карту с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Карта с начисленной суммой может быть бесплатно доставлена в любое удобное заемщику место.
Подать заявку на кредит можно как в офисе "Открытия", так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Подробнее ознакомиться со всеми условиями и оформить кредит можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").