Банки снижают минимальные ставки по кредитам наличными

Предложение минимального порога ставки для определенных категорий клиентов становится трендом на российском рынке потребительских кредитов.

Банк "Открытие" начал оформлять кредит наличными на любые цели по ставке от 4% годовых. По сообщению пресс-службы банка, заемщики могут получить кредит наличными до 5 млн рублей на любые цели, в том числе для рефинансирования действующих кредитов.

Такой кредит выдается на дебетовую карту с бесплатным обслуживанием и кешбэком, которым можно компенсировать часть процентов по кредиту или вернуть стоимость покупки. Карта с начисленной суммой может быть бесплатно доставлена в любое удобное заемщику место.

Подать заявку на кредит можно как в офисе "Открытия", так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Подробнее ознакомиться со всеми условиями и оформить кредит можно на сайте банка.