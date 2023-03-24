Два человека погибли при пожаре на Ташкентском переулке в Самаре

В пятницу, 24 марта, в 6:05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в пер. Ташкентский, 59 "А" в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что происходит горение домашних вещей в квартире на первом этаже. На борьбу с огнем были направлены 24 человека, которые, используя шесть единиц техники, ликвидировали пожар в 6:49 на площади 10 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что в результате пожара погибли мужчина и женщина. Во время тушения из здания эвакуировано два человека.

Обстоятельства гибели людей и причина пожара устанавливаются.