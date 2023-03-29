В Самаре семья чуть не утонула в своей квартире из-за аварии на коммунальных сетях

Черные-черные стены в черной-черной комнате чуть было не стали реальностью для жительницы Самары Гульназиры Марковой. Женщина рассказывает, что из-за аварии "СКС" не может жить в квартире, которую обустраивала годами. А чиновники предложили переехать в маневренный фонд — жилище с черными стенами, где раньше обитали готы.

"ООО "СКС" просто лишило меня жилья. 31 января этого года была авария на водоканале на улице Кольцевой, где пересечение с Читинским переулком. Под землей прорвало огромную трубу. И вода пошла в овраг через мой дом. Началось это в два часа ночи. Если б напор был больше — мы бы могли совсем погибнуть — залило бы все розетки", — говорит Маркова.

К счастью, уровень воды в квартире, которая расположена в низине, не дошел до розеток. Члены семьи схватили документы и двух кошек и в срочном порядке эвакуировались.

"Я была просто в шоке. Никогда не думала, что такая ситуация может возникнуть. Пожары, понятно, бывают. Но чтоб вот так затопить…" — разводит руками женщина.

Маркова рассказывает, что обратилась в "СКС" с заявлением о том, что по их вине произошла авария. Ответа она так и не получила.

Гульназира и ее семья — вынужденные переселенцы из Казахстана. В Самарскую область приехали в 1999 году. Купили квартиру в Октябрьском районе и стояли на очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас некоторых соседей расселяют из-за строительства дороги. Дом Марковой оставался на обочине, но тут ее жилье и вовсе "смыло". Женщина рассказывает, что после аварии ютилась с мужем у детей. Городские чиновники, по ее словам, предложили маневренный фонд — квартиру с черными стенами, в которой раньше жили готы. Но и денег на ремонт особо нет — имущество-то затопило.

"Я понимаю чувства людей, потому что, увы, маневренный фонд в Самаре, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Мы определились, чтоб адреса департаментом имущества были предоставлены. Ну а параллельно с этим поможем провести работу с виновниками этого катаклизма, с тем чтобы люди получили деньги и дальше смогли или отремонтировать это жилье или купить что-то взамен", — прокомментировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, к которому обратилась семья.