Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week возвращается в Нижний Новгород

C 29 мая по 4 июня в Нижнем Новгороде пройдет технологический фестиваль ЦИПР Tech Week. В течение недели гости фестиваля смогут посетить лекции, паблик-токи и неформальные встречи с экспертами IT-отрасли. В рамках развлекательной программы также пройдут специальные показы научно-фантастических фильмов, шоу дронов и битва роботов. Ключевым событием ЦИПР Tech Week станет конференция "Цифровая индустрия промышленной России", которая состоится 31 мая — 2 июня в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Конференция ЦИПР продолжает расширяться, ежегодно вовлекая в цифровую повестку все больше молодых IT-специалистов, ученых и студентов. Формат образовательно-развлекательного фестиваля ЦИПР Tech Week уже второй год формирует доступную цифровую среду, полностью интегрированную в повестку города, и позволяет раскрыть потенциал Нижнего Новгорода как центра цифровой трансформации регионов. В этом году фестиваль ЦИПР Tech Week возвращается с более насыщенной развлекательной и образовательной программой.
Одним из центральных событий фестиваля станет Tech Talk — cерия мотивационных лекций в формате TED для студентов и молодых IT-специалистов от успешных представителей бизнеса. В ходе лекций спикеры обсудят вопросы социального продюсирования, развития искусственного интеллекта, перспектив цифровой экономики и тренды цифровизации. В рамках мероприятия участники получат возможность пообщаться с ведущими представителями индустрии. Лекции пройдут на площадках по всему Нижнему Новгороду: Сбер GARAGE, КУПНО, Академия Маяк и Дом Народного Единства. Полный список лекций в рамках Tech Talk доступен на сайте ЦИПР.
Также для посетителей фестиваля подготовлена обширная развлекательная программа. Три дня на open-air площадке перед Нижегородской Ярмаркой будут работать pop-up корнеры и фудтраки от лучших ресторанов города. Все желающие смогут поиграть в пинг-понг на свежем воздухе и насладиться специальными DJ-сетами от музыкантов Нижнего Новгорода.
Фестивальная часть ЦИПР Tech Week объединит в себе ряд развлекательно-образовательных мероприятий. В рамках фестиваля состоится битва роботов. На специальном ринге в схватке сойдутся команды из разных городов России, которые представят публике своих роботов. Каждый желающий сможет сфотографироваться с ними, а также пообщаться с автономным роботом Promobot V.4. А для любителей кино на территории Нижегородской ярмарки будут проходить специальные показы научно-популярных фильмов с интерактивной программой и призами для зрителей.
ЦИПР Tech Week проходит при поддержке АНО "Горький Тех". Участие во всех мероприятиях бесплатное. Афиша событий CIPR Tech Week доступна на сайте ЦИПР.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации