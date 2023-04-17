Технологический фестиваль ЦИПР Tech Week возвращается в Нижний Новгород

C 29 мая по 4 июня в Нижнем Новгороде пройдет технологический фестиваль ЦИПР Tech Week. В течение недели гости фестиваля смогут посетить лекции, паблик-токи и неформальные встречи с экспертами IT-отрасли. В рамках развлекательной программы также пройдут специальные показы научно-фантастических фильмов, шоу дронов и битва роботов. Ключевым событием ЦИПР Tech Week станет конференция "Цифровая индустрия промышленной России", которая состоится 31 мая — 2 июня в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская Ярмарка". Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Конференция ЦИПР продолжает расширяться, ежегодно вовлекая в цифровую повестку все больше молодых IT-специалистов, ученых и студентов. Формат образовательно-развлекательного фестиваля ЦИПР Tech Week уже второй год формирует доступную цифровую среду, полностью интегрированную в повестку города, и позволяет раскрыть потенциал Нижнего Новгорода как центра цифровой трансформации регионов. В этом году фестиваль ЦИПР Tech Week возвращается с более насыщенной развлекательной и образовательной программой.

Одним из центральных событий фестиваля станет Tech Talk — cерия мотивационных лекций в формате TED для студентов и молодых IT-специалистов от успешных представителей бизнеса. В ходе лекций спикеры обсудят вопросы социального продюсирования, развития искусственного интеллекта, перспектив цифровой экономики и тренды цифровизации. В рамках мероприятия участники получат возможность пообщаться с ведущими представителями индустрии. Лекции пройдут на площадках по всему Нижнему Новгороду: Сбер GARAGE, КУПНО, Академия Маяк и Дом Народного Единства. Полный список лекций в рамках Tech Talk доступен на сайте ЦИПР.

Также для посетителей фестиваля подготовлена обширная развлекательная программа. Три дня на open-air площадке перед Нижегородской Ярмаркой будут работать pop-up корнеры и фудтраки от лучших ресторанов города. Все желающие смогут поиграть в пинг-понг на свежем воздухе и насладиться специальными DJ-сетами от музыкантов Нижнего Новгорода.

Фестивальная часть ЦИПР Tech Week объединит в себе ряд развлекательно-образовательных мероприятий. В рамках фестиваля состоится битва роботов. На специальном ринге в схватке сойдутся команды из разных городов России, которые представят публике своих роботов. Каждый желающий сможет сфотографироваться с ними, а также пообщаться с автономным роботом Promobot V.4. А для любителей кино на территории Нижегородской ярмарки будут проходить специальные показы научно-популярных фильмов с интерактивной программой и призами для зрителей.

ЦИПР Tech Week проходит при поддержке АНО "Горький Тех". Участие во всех мероприятиях бесплатное. Афиша событий CIPR Tech Week доступна на сайте ЦИПР.