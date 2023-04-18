Инвестор будет расширять "Волжские термы" с господдержкой

В Самарской области созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. В регионе запускаются новые производства, предприятия в сфере услуг, новые туристические объекты.
Центр отдыха и здоровья "Волжские термы" работает в Новокуйбышевске с 2021 года. Основатели позиционируют его как "курорт без перелета" — "Волжские термы" быстро стали новым местом притяжения для жителей и гостей региона.
Инвестпроект получил поддержку губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства. Для реализации проекта было привлечено льготное кредитование "МСП Банка", благодаря гарантиям Корпорации МСП и регионального Гарантийного фонда.
В "Волжские термы" едут со всех городов и районов Самарской области, а также из Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей и даже из Казахстана. Более 250 тысяч человек посетили комплекс только за первый год работы.
Развитие комплекса продолжается — инвестор принял решение о реализации второго этапа проекта. На втором этаже центра отдыха появится СПА-зона.
"Идея развития пришла, благодаря нашим гостям. Мы гордимся высоким спросом на наши услуги и стремимся сделать пребывание гостей в "Волжских термах" еще комфортнее. Многие посетители хотят отдыхать в тихой, спокойно зоне — на втором этаже мы как раз готовимся создать зону оздоравливающих, релаксирующих процедур. Будет много интересных новаций, и, думаю, мы будем первыми их применять", — поделился планами основатель "Волжских терм" Виталий Неменов.
Вторая часть планов по расширению связана с созданием детского игрового городка и летнего пляжа. Для этого компании предоставлен земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.
Инвестиционный проект был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. В феврале проект получил статус стратегического, а в конце марта глава региона подписал распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта на территории региона.
"Всесторонняя поддержка инвесторов, адресные инструменты, помогающие ускорить запуск новых предприятий, а также формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе — те задачи, над которыми мы работаем ежедневно, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — И лучшим результатом здесь являются новые планы действующих инвесторов, которые видят в нас надежного партнера и готовы к дальнейшей совместной работе. Мы всегда готовы оказать бизнесу комплексную поддержку и сопроводить от идеи до запуска".
Часть новых площадок "Волжских терм" планируется запустить уже до конца 2023 года, летний пляж станет доступен посетителям в сезон 2024 года. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 620 млн рублей. Реализация второго этапа позволит создать дополнительные рабочие места — в комплексе будет трудоустроено не менее 89 человек.
"Сейчас мы находимся в стадии подписания договора аренды земли с городской администрацией. Мы уже ведем проектирование и рассчитываем выйти на стройплощадку в июле–августе. На втором этаже действующего комплекса работы начнутся в июне", — отметил Виталий Неменов.
Напомним, в этом году Центр здоровья и отдыха "Волжские термы" победил в престижном всероссийском конкурсе "Бизнес-Успех" — новокуйбышевский комплекс признан лучшим в номинации "ЗОЖ".
"Хочу поблагодарить за оперативную работу органы власти Самарской области, хорошо работающий инвестиционный совет. Были приняты оперативные решения о поддержке проекта, выделении земельного участка. Инвестклимат в регионе улучшается с каждым годом, власть открыта к предпринимателям. Отдельное спасибо хочется сказать Агентству по привлечению инвестиций региона — это профессионалы, которые помогают по всем вопросам, буквально носят предпринимателей на руках при условии, что есть реальный проект, который предприниматель планирует реализовать на территории Самарской губернии", — говорит Виталий Неменов, инвестор, основатель центра здоровья и отдыха "Волжские термы".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей