Инвестор будет расширять "Волжские термы" с господдержкой

В Самарской области созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. В регионе запускаются новые производства, предприятия в сфере услуг, новые туристические объекты.

Центр отдыха и здоровья "Волжские термы" работает в Новокуйбышевске с 2021 года. Основатели позиционируют его как "курорт без перелета" — "Волжские термы" быстро стали новым местом притяжения для жителей и гостей региона.

Инвестпроект получил поддержку губернатора Дмитрия Азарова и областного правительства. Для реализации проекта было привлечено льготное кредитование "МСП Банка", благодаря гарантиям Корпорации МСП и регионального Гарантийного фонда.

В "Волжские термы" едут со всех городов и районов Самарской области, а также из Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей и даже из Казахстана. Более 250 тысяч человек посетили комплекс только за первый год работы.

Развитие комплекса продолжается — инвестор принял решение о реализации второго этапа проекта. На втором этаже центра отдыха появится СПА-зона.

"Идея развития пришла, благодаря нашим гостям. Мы гордимся высоким спросом на наши услуги и стремимся сделать пребывание гостей в "Волжских термах" еще комфортнее. Многие посетители хотят отдыхать в тихой, спокойно зоне — на втором этаже мы как раз готовимся создать зону оздоравливающих, релаксирующих процедур. Будет много интересных новаций, и, думаю, мы будем первыми их применять", — поделился планами основатель "Волжских терм" Виталий Неменов.

Вторая часть планов по расширению связана с созданием детского игрового городка и летнего пляжа. Для этого компании предоставлен земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.

Инвестиционный проект был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. В феврале проект получил статус стратегического, а в конце марта глава региона подписал распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта на территории региона.

"Всесторонняя поддержка инвесторов, адресные инструменты, помогающие ускорить запуск новых предприятий, а также формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе — те задачи, над которыми мы работаем ежедневно, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — И лучшим результатом здесь являются новые планы действующих инвесторов, которые видят в нас надежного партнера и готовы к дальнейшей совместной работе. Мы всегда готовы оказать бизнесу комплексную поддержку и сопроводить от идеи до запуска".

Часть новых площадок "Волжских терм" планируется запустить уже до конца 2023 года, летний пляж станет доступен посетителям в сезон 2024 года. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 620 млн рублей. Реализация второго этапа позволит создать дополнительные рабочие места — в комплексе будет трудоустроено не менее 89 человек.

"Сейчас мы находимся в стадии подписания договора аренды земли с городской администрацией. Мы уже ведем проектирование и рассчитываем выйти на стройплощадку в июле–августе. На втором этаже действующего комплекса работы начнутся в июне", — отметил Виталий Неменов.

Напомним, в этом году Центр здоровья и отдыха "Волжские термы" победил в престижном всероссийском конкурсе "Бизнес-Успех" — новокуйбышевский комплекс признан лучшим в номинации "ЗОЖ".

"Хочу поблагодарить за оперативную работу органы власти Самарской области, хорошо работающий инвестиционный совет. Были приняты оперативные решения о поддержке проекта, выделении земельного участка. Инвестклимат в регионе улучшается с каждым годом, власть открыта к предпринимателям. Отдельное спасибо хочется сказать Агентству по привлечению инвестиций региона — это профессионалы, которые помогают по всем вопросам, буквально носят предпринимателей на руках при условии, что есть реальный проект, который предприниматель планирует реализовать на территории Самарской губернии", — говорит Виталий Неменов, инвестор, основатель центра здоровья и отдыха "Волжские термы".