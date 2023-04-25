Возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина

Уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина возбуждено во вторник, 25 апреля, ГСУ при региональном ГУМВД по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Он задержан на рабочем месте в порядке ст. 91 УПК РФ, в здании минстроя и у него дома - прошли обыски.
Плаксин подозревается в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию 2 ДК, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации.
По аналогичным материалам - ранее было возбуждено уголовное дело против главы ГИСН области Владимира Захарина.
"Комментируя дела Захарьина, я предсказывал, что оно может привести и к другим членам правительства. Так и случилось", - отметил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
По его словам, Николай Плаксин - один из самых скандальных самарских министров. До прихода на госслужбу он работал топ-менеджером ГК "ВТС" и в этот период был официально выключен в реестр недобросовестных поставщиков. После его назначения - на ГК "ВТС пролился "золотой дождь" из многомиллиардных подрядов, пишет депутат.
Последние комментарии
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
Радует...
Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)
Во время моратория на проверки это важно...
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.