Возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина

Уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина возбуждено во вторник, 25 апреля, ГСУ при региональном ГУМВД по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Он задержан на рабочем месте в порядке ст. 91 УПК РФ, в здании минстроя и у него дома - прошли обыски.

Плаксин подозревается в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию 2 ДК, построенных по нацпроекту "Культура", которые не соответствовали требованиям проектной документации.

По аналогичным материалам - ранее было возбуждено уголовное дело против главы ГИСН области Владимира Захарина.

"Комментируя дела Захарьина, я предсказывал, что оно может привести и к другим членам правительства. Так и случилось", - отметил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

По его словам, Николай Плаксин - один из самых скандальных самарских министров. До прихода на госслужбу он работал топ-менеджером ГК "ВТС" и в этот период был официально выключен в реестр недобросовестных поставщиков. После его назначения - на ГК "ВТС пролился "золотой дождь" из многомиллиардных подрядов, пишет депутат.