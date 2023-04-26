Ушел из жизни народный артист России Владимир Борисов

В среду, 26 апреля, ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов (1948 - 2023).

"Это очень печальное известие для нашего театра, нашего региона. Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича, всем, кто его знал и любил.

Выпускник знаменитого "Щепкинского" училища Владимир Борисов в 1974 г. был принят в труппу нашего театра и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант.

Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег.

Светлая память выдающемуся актеру и человеку!" — сообщает Самарский академический театр драмы им. Горького.

Гражданская панихида пройдет 28 апреля, с 10:30 до 12:30, в театре драмы. Владимир Борисов будет похоронен на Городском кладбище.