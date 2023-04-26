Ушел из жизни народный артист России Владимир Борисов

В среду, 26 апреля, ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов (1948 - 2023).
"Это очень печальное известие для нашего театра, нашего региона. Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Владимировича, всем, кто его знал и любил.
Выпускник знаменитого "Щепкинского" училища Владимир Борисов в 1974 г. был принят в труппу нашего театра и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актерский талант.
Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег.
Светлая память выдающемуся актеру и человеку!" — сообщает Самарский академический театр драмы им. Горького.
Гражданская панихида пройдет 28 апреля, с 10:30 до 12:30, в театре драмы. Владимир Борисов будет похоронен на Городском кладбище.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.