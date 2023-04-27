Самарец решил отомстить знакомому и сжег его автомобиль

В Самаре задержан 30-летний местный житель, задержан по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В начале апреля текущего года около одного из домов на пятой просеке в областном центре произошло возгорание автомобиля Toyota Camry. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Изъятые вещественные доказательства указывали на умышленный поджог.
Потерпевший в ходе опроса пояснил полицейским, что накануне поругался с приятелем, который был должен ему крупную сумму денег и предположил, что мужчина мог ему отомстить, повредив имущество.
Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в содеянном.
В результате противоправных действий владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму 1,25 млн рублей.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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