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Преступления Происшествия

Самарец решил отомстить знакомому и сжег его автомобиль

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержан 30-летний местный житель, задержан по подозрению в поджоге автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В начале апреля текущего года около одного из домов на пятой просеке в областном центре произошло возгорание автомобиля Toyota Camry. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Изъятые вещественные доказательства указывали на умышленный поджог.

Потерпевший в ходе опроса пояснил полицейским, что накануне поругался с приятелем, который был должен ему крупную сумму денег и предположил, что мужчина мог ему отомстить, повредив имущество.

Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. В ходе опроса подозреваемый признал свою вину в содеянном.

В результате противоправных действий владельцу транспортного средства причинен ущерб на сумму 1,25 млн рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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