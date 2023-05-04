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Преступления Происшествия

В Самарской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 мая, вечером сотрудники Госавтоинспекции остановили ВАЗ-2110 для проверки документов. Патрульные заметили у водителя явные признаки опьянения.

Молодой человек предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. В ходе установления личности водителя выяснилось, что ему 17 лет.

Как выяснили полицейские подросток приобрел водительское удостоверение через сеть Интернет, на место происшествия вызвали мать задержанного. На нарушителя автоинспекторы составили протокол за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Сотрудники полиции изъяли "права" и направили на криминалистическое исследование для установления метода и способа изготовления, а также признаков подделки.

Задержанный в ходе опроса пояснил полицейским, что перед тем, как сесть за руль автомобиля, он выпил банку пива. Но на предложение сотрудников Госавтоинспекции в присутствии законного представителя пройти медицинское освидетельствование он ответил отказом.

В отношении молодого человека собран материал об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

"Уважаемые родители! Необходимо постоянно контролировать досуг несовершеннолетних, проводить беседы о соблюдении правил дорожного движения и недопущении управления транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, тем более в состоянии опьянения. Ведь такие водители создают опасность на дороге не только для себя, но и для других участников дорожного движения. Вы, как законные представители несовершеннолетних, до их 18-летия несете за них полную ответственность", - сообщили в  Госавтоинспекции.

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